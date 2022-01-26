童樂居案｜被揭監管不力　蔡蘇淑賢年薪160萬已請辭　幼兒員全換

香港保護兒童會轄下「童樂居」被揭發懷疑集體虐兒事件，最少35名幼童受害，年紀最小僅1歲，警方至今累計拘捕20名職員，當中18人已被落案起訴。香港保護兒童會執行委員會主席夏穆，今聯同獨立檢討委員會主席黃嘉純召開記者會交代，經3星期深入調查後，檢討委員會確認管理層監管不足，認為有關管理層應請辭，並已接納包括總幹事蔡蘇淑賢及童樂居院長崔惠英辭職，即日生效，並正進行面試，遴選繼任人選；另將全面撤換「童樂居」幼兒工作員。



香港保護兒童會執行委員會主席夏穆(左)向公眾及有關兒童鞠躬致歉，他形容對事件感到震驚，又表明已接受保護兒童會總幹事蔡蘇淑賢及童樂居院長崔惠英辭職，即日生效。(盧翊銘攝)

執行委員會主席夏穆鞠躬致歉

香港保護兒童會今日召開記者會，交代懷疑虐兒事件首階段調查報告進度。執行委員會主席夏穆於開場白致辭時向公眾及有關兒童鞠躬致歉，他形容對事件感到震驚。

蔡蘇淑賢留任至新總幹事履新 遴選工作進行中

又表明已接受香港保護兒童會總幹事蔡蘇淑賢及童樂居院長崔惠英辭職，即日生效，其中蔡蘇淑賢將留任至新總幹事履新，現任副總幹事陳志耀則將暫接管童樂居院長一職。他又提到，正就相關空缺進行招聘及面試遴選。

內部管理及督導需大改革 包括增設專責人員突擊檢查

今次事件亦揭示內部人力資源問題及管理層監管不力，獨立檢討委員會主席黃嘉純表示，童樂居幼兒工作員操守有問題，香港保護兒童會及童樂居整體管理層要負上責任，相關管理層需作請辭，已收悉及接納合共兩人請辭申請(蔡蘇淑賢及崔惠英)，另必須有序撤換全部幼兒工作員；內部管理及督導方面亦需進行大改革，包括增設專責人員突擊檢查、加強專業培訓及風險管理措施。

臨床心理學家率領團隊 協助評估事件對幼童成長影響

夏穆隨後則補充稱，執行委員會將成立人力資源小組，跟進獨立檢討委員會建議，並即時擴大委員會職能，加強內部培訓及輔導，以保障兒童安全。執行委員會轄下將增設審計及保障兒童安全委員會，以加強內部管控，強化管理效能，處理員工士氣及投訴。臨床心理學家潘麥瑞雯率領的專業團隊，則會協助評估事件對幼兒成長及其家庭造成的影響，並制訂長遠跟進方案。

重建童樂居 向新入職及借調至童樂居人員提供特別津貼

香港保護兒童會亦會由非政府資助資源撥款增加童樂居開支進行重建，包括從非政府財政資源中調動資金，向新入職員工及由其他服務單位借調至童樂居的同事，提供為期半年的特別津貼。兒童會已與25人完成面試，成功招聘3人，另有11名幼兒工作員已落實聘用，完成健康及背景審查後可到任。

蔡蘇淑賢從事兒童工作多年 年薪近160萬

今次問責的最高管理層、香港保護兒童會總幹事蔡蘇淑賢從事兒童工作多年，並積極倡議兒童政策工作，她同時擁有多項公職，包括兒童事務委員會委員等。翻查社署資料顯示，2020至2021年度，其年薪為159.7萬元，98%由整筆過撥款支薪。

社會福利署1月17日進駐「童樂居」

