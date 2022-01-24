黃大仙豪苑1座疑垂直播毒　E室居民須撤離　初確診男12月初買倉鼠

黃大仙豪苑爆疫，其中一座內共3人確診或初步確診，全部住在E單位，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今日（24日）到場視察，個案涉及3個單位，懷疑現場出現垂直傳播，故所有E座向居民全部撤離。

衞生防護中心表示，住在5E室的初確26歲男子，12月初曾在旺角通菜街I Love Rabbit購買倉鼠。另外，該名男子的同事亦初步陽性，其同事驗出Delta病毒，而大廈另外兩個確診單位患者，都驗出L452R及T478K，即很可能是Delta病毒。袁國勇表示：「有理由相信Delta傳播鏈，係宜到已經開始左，可能由倉鼠引起。」



穿上防護衣人員1月24日晚上，在黃大仙豪苑一座檢走一個倉鼠箱，內疑有倉鼠。（廖雁雄攝）

初陽個案在同事也染疫 任職街頭傳銷

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，黃大仙豪苑合共有3名住戶確診或初步確診。另外，初確診患者的同事亦出現初步陽性，任職街頭傳銷，住在黃大仙龍樂樓，而他亦驗出Delta病毒。

居5E室青年1.15已有病徵 兩度看醫生無被要求檢測

歐家榮表示，初陽個案涉及一名26歲男子，住在5E室。患者早在1月15日出現病徵，例如咳、流鼻水及頭痛，並曾在1月18日及22日向私家醫生求醫。及後因應大廈須強檢，他在1月23日在社區檢測中心檢測，之後結果呈初步陽性，CT值34，代表病毒量極低。

該名26歲男子報稱在12月初，曾在旺角通菜街160號I Love Rabbit購買倉鼠。倉鼠現已交由漁護署化驗，「現時唔排除有機會佢買倉鼠時，倉鼠已受到感染。」

另外，豪苑一座另有兩宗確診個案，分別是住在8E單位的77歲婦（個案編號13400），以及住在7E的75歲男士（個案編號13382），二人均驗出L452R及T478K基因突變，即很可能是Delta，懷疑與倉鼠有關。

▼1.24 黃大仙豪苑疑現傳垂直傳播▼



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有單位地渠無倒水 僅用膠紙封住

環保署代表表示，他們曾入進入兩個單位視察，發現8樓單位座廁曾有改動；而7樓的去水渠位置則被膠紙封住，戶主曾透露甚少倒水，過去亦有曱甴走出，故懷疑喉管有乾涸問題。

港大微生物學系講座教授袁國勇表示，現時5樓、7樓、8樓的E單位均出現個案，故估計出現向上的垂直傳播。袁國勇又指，最低層的5E單位餵養了一隻倉鼠，而該通菜街的寵物店的環境樣本曾驗出Delta病毒，「有理由相信Delta傳播鏈，係宜到已經開始左，可能由倉鼠引起。」

袁又表示，有單位的地渠無倒水，有住戶為免曱甴走出，故廁所及廚房地渠都被膠紙封住。不過袁強調，膠紙難以封實，當開抽氣扇時，容易將糞渠的空氣抽出，加上喉管乾涸，故容易受感染。而另一個可能性，則涉及天井，因該大廈的天井深且窄，當低層開抽氣扇時，或會將帶病毒的空氣抽出，當暖空氣向上走時，或出現煙囪效應的垂直傳播。

街坊聞訊即擬計劃打疫苗

居住在附近的黃伯剛剛才得知豪苑有確診個案，他表示無可避免也有些擔心，「我就住對面條街，隔離個商場平時都有行下，好難唔擔心架喎。」本來仍未接種疫苗的他聽到消息後亦積極考慮打針，「本身都有諗住過完年先打，但係而加搞到咁，真係要認真諗下。」伯伯指也會盡量減少前往與豪苑相近的豪苑商場次數。

張先生也是附近的居民，他指在下午的疫情記者會上收到鄰近的豪苑有確診個案的消息，但他並不過於擔心，「我都打咗兩針，中機會應該少啲，同埋我屋企同呢度都有段距離，最多咪去少啲呢邊。」

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大窩口邨富強樓現由上向下垂直傳播

袁國勇又指，大窩口邨富強樓亦疑出現垂直傳播，個案出現423及323單位，懷疑出現由上向下的垂直傳播，須撤離共用糞管的421及321單位。

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