本港新冠肺炎疫情嚴峻，連續三日確診100宗，其中近40年樓齡的黃大仙豪苑出現爆發，港大微生物學系講座教授袁國勇，認為第1座5、7及8樓出現向上垂直傳播，E單位住戶須撤離。一時間網民議論紛紛，是否舊樓比較容易出事？



黃大仙豪苑一座E單位出現垂直傳播，居民1月24日晚撤離檢疫。（資料圖片／廖雁雄攝）

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有網民在連登討論區發文，研究香港眾多私人屋苑中，哪一個最殘、最霉、最舊？樓主更拋磚引玉，指位於九龍瀛的德福花園當之無愧，旋即引來大量網民「聲討」，指德福雖然稱不上新淨，而且外型不討好像紙紮樓，但市面上仍有不少比它更霉的屋苑。網民列舉了不少例子後，最後一致認同，其中位於大角咀的一個私人屋苑，堪稱現代版九龍城寨，才是真正Boss級「殘、霉、舊」之王。

👇👇👇按圖看8個令網民聞風喪膽的屋苑👇👇👇

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不少網民都指出，小時候住在這些地方，產生了童年陰影。大家有沒有住過一些令你印象深刻的屋苑？留言分享一下吧！

同場加映：秀茂坪屋邨商場開貴價西餐廳 網民感嘆：公屋居民先係人生勝利組

住公屋是人生贏家嗎？最近有網民發現，在公屋商場中竟然出現貴價鋸扒餐廳，更上網開PO表示難以置信，問「乜班公屋人咁L有錢？！」其他網民留言指，住私樓才快餐店，住公屋是人生勝利組，更大數住公屋的好處。

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