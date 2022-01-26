補習老師涉串謀謀殺　被告稱諗過拍槍擊司長電影　但不會拿真槍打

補習老師涉與Wargame（野戰）戰友串謀計劃謀殺騙財背叛者案續審，控方庭上播放補習老師被捕後的多個錄影會面。他指，曾和女戰友到一荒廢校舍試槍。惟他強調，是女戰友帶同該支真槍，並由她開槍。此外，補習老師在被捕後曾稱：「呢件事可能同我諗住拍反社會電影有關，套戲係講元旦日槍擊政府司長」。他在會面中透露，該套電影名為《1月1日》，惟最終沒有拍得成，強調不會「攞支槍去打官員」。



兩名被告：蘇緯軒（18歲，無業）及蘇翰韜（29歲），被控串謀在2018年11月某日至12月31日，在香港與翟詠詩及其他人串謀謀殺林靖峰，以及在2018年3月某日至2019年1月1日期間串謀無牌管有槍械及彈藥，包括槍、滅聲器及彈藥。

認曾到大埔荒廢校舍試槍

控方庭上播放次被告蘇翰韜被捕後的錄影會面，他指和一名叫「阿詩」的女子，於2018年12月30日到大埔一荒廢校舍試槍。他透露，在交收Wargame用品時認識「阿詩」，之後一同玩Wargame，兩人是普通朋友。

指阿詩拿出真槍試射

蘇翰韜又指，是「阿詩」約他去試槍。當日早上11時至12時左右，兩人在太和一快餐店見面，然後步行到一間荒廢校舍。蘇翰韜先在該處試用一個玩具手榴彈，而「阿詩」之後取出一支槍，交給他。在取回該槍後，「阿詩」開槍射向一塊木頭。他稱起初並不知道該支槍是真槍，惟試槍後發出很大聲響，並產生火光，他遂知道該支槍是真槍。 兩人試槍後，便離開荒廢校舍。

首被告著代保管手槍及疑似滅聲器

同日下午，蘇翰韜相約「Samuel」在太和商場交收物件。他解釋，首被告蘇緯軒於同年暑假把一袋物件，交予他保管，袋中有一支看似是手槍用的滅聲器。惟他未有問「Samuel」，為何要取回該袋物件。

被問及「阿詩」為何有真槍，蘇翰韜回應說不清楚，但指可能是來自蘇緯軒或「Samuel」，因「阿詩」亦認識兩人 。蘇翰韜亦透露，數月前和「Samuel」等人玩Wargame時，「Samuel」亦帶同一枝真槍。

曾想拍反社會電影《1月1日》

對於蘇翰韜在被捕後，曾稱「呢件事可能同我諗住拍反社會電影有關，套戲係講元旦日槍擊政府司長」。他在錄影會面中稱，該套電影名為《1月1日》，原打算參加ifva(獨立短片及影像媒體比賽)和鮮浪潮兩個比賽，惟他們最終沒有拍得成電影。他又在錄影會面中強調，不會「攞支槍去打官員」。

案件編號：HCCC331/2020