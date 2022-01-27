疫苗氣泡｜家長2.24起入學校必須已打針　議員：教局料允設緩衝區

2月24日實施的「疫苗氣泡」涵蓋全港中小學及幼稚園，要求學校僱員及訪客均須接種新冠疫苗。立法會教育界議員兼教聯會副主席朱國強表示，近日收到不少小學校長投訴，有關措施在實際操作上或有困難，特別在接送放學期間，學校無足夠人手檢查家長針卡，會令大批家長須在校門外等候，擔心引起群眾聚集。他指早前向教育局反映，料當局初步准許校園內設「緩衝區」，若確保有足夠空間及防疫措施，未打針的家長也可進入指定範圍等候學生。



▼1月23日香港醫院藥劑師學會介紹兒童及成人版復必泰▼



+ 3

根據教育局早前發出的通告，自2月24日起，所有學校教師、文職人員、校工及家長等，須出示至少已接種第一劑新冠疫苗的紀錄，才可進入學校，除持醫學證明或懷孕員工可獲豁免。



立法會教育界議員兼教聯會副主席朱國強表示，近日收到不少小學校長投訴，指要求家長至少打一針的要求，在接送放學時段或會遇到操作困難。他指，一般學校只有一至兩名校工或職員駐守校門，但放學時大批家長到校，未必有足夠時間檢查針卡，令他們長時間在門外等候，擔心引起群眾聚集；部分學校外圍行人路較狹窄及鄰近馬路，眾多家長在外等候或會較危險。



他指，早前向教育局反映，料當局可准許校園內設「緩衝區」，若確保有足夠空間及防疫措施，未打針的家長也可進入指定範圍等候學生。

立法會教育界議員兼教聯會到主席朱國強表示，近日收到有小學校長投訴，指要求家長至少打一針的要求，在接送放學時或會遇到操作困難。（資料圖片）

反對疫苗接種與全日面授條件掛勾

至於教育局早前公布，因應疫苗接種年齡限制下降至5至11歲兒童，參考中學安排，若果師生接種率達七成，即可安排全日面授。朱國強認為，當局可以「谷針」，但不應該與全日面授或復課條件掛勾，「國內都反對打針作為復課條件」。他指，由於小學生年紀尚幼，部分家長對安排子女接種感憂慮，「接種機會較細，唔太想冒險」，亦有校長視當局安排「猶如威脅」，期望當局可以聆聽業界訴求。