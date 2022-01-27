霍家爭產｜長房已成協議　二及三房仍在商議　律師指尚有3個可能

已故全國政協副主席霍英東的遺產案，長房三子霍震宇偕兩姐，指控二哥霍震寰，涉隱瞞家族公司可以回購南沙發展項目權益。審訊於上周二起多番押後，以商議是否可和解。案件今（27日）在高等法院再處理時，庭上透露長房之間已基本上達成協議，但與二房三房的商議仍在進行，申請第六度押後，法官最終把案件押後至明天下午。



原告為長房的三子霍震宇、長女霍麗萍和次女霍麗娜，他們要求家族公司有榮有限公司，回購涉及南沙發展項目權益的股權。被告包括長房的長子霍震霆、次子霍震寰，以及相關的家族公司，包括霍興業堂置業有限公司、有榮有限公司及霍英東基金有限公司等。

律師透露長房基本上已達成協議

代表霍麗娜的資深大律師余若海今指，長房之間已基本上達成協議，而與二房三房的商議仍在進行，要求案件押後至明日下午。

聆訊仍有三個可能性

余若海又指，現時有三個情況可能發生：達致和解、審訊繼續，或部份訴訟繼續。代表二房和三房的大律師則指，他們已收到相關文件，約有70頁。

霍震宇稱有啲進度

法官則強調非催促各人，但不想案件多番押後而未有成果，望事件可有美滿的結果。

霍震宇今天再次被問和解的情況時，回應：「有啲進度」。

案件編號：HCA92、274、275/2016

霍英東長房子女因南沙項目引發爭產訴訟。(詳看下圖)