再有12宗無源頭感染個案　3學生確診近日仍有上課　一人感染Delta

第五波疫情持續，本港今日(27日)新增164宗個案，在本地個案中，再有12宗個案為沒有源頭個案，個案居所分佈港九新界各區，例如旺角樂園大廈、九龍亞皆老街124-124M號怡安閣、窩打老道69A等。



另外，當中有3名學生確診時，最近仍有上學，包括一位居於彩盈邨，就讀獻主會聖母院書院的18歲女學生，她感染Delta變種病毒，現時尚在調查是否與寵物相關。



張竹君表示，今增107宗確診個案，其中7宗源頭未明，另有逾130宗初步陽性個案。（張浩維攝）

疫情持續，港受變種病毒Omicron及Delta影響下，本港今日（27日）新增164宗個案，本地個案有116宗，當中104宗屬相關個案，12宗為沒有源頭個案，個案分布港九新界各區。

12宗源頭不明個案當中，分佈於旺角樂園大廈、九龍亞皆老街124-124M號怡安閣、窩打老道69A、土瓜灣合成大廈、牛頭角彩盈邨盈康樓、大窩口邨富逸樓、德士古道尚文苑、馬鞍山錦豐苑錦蘭閣、慈雲山慈正邨、天水圍俊宏軒8座、葵馥苑安葵閣等。

▼1.27 葵涌邨情況▼



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▼1.27 葵涌邨居民續按規定做檢測▼



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▼1.27 彩雲邨長波樓爆疫禁區▼



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另外，不明源頭的確診個案中，有5個為學生，部份人已經上網課未有回校，他們分別就讀馬鞍山崇陽小學、九龍城獻主會聖母院書院，伯裘書院等。另外兩位未知源頭患者為退休人士、其他人則涉及有文職工作的、路政署工程監工，荃灣灣景花園保安主任、長沙灣負責泊車的人士，九巴維修工人，外籍家庭傭工等。

該名42歲確診女患者居於荃灣灣景花園，屋苑未見有食環署人員清潔，但大堂有清潔劑氣味，並貼有通告通知住客屋苑有確診個案。（勞敏儀攝）

而當中有3個學生確診時，最近仍有上學，包括一位居於彩盈邨，就讀獻主會聖母院書院的18歲學生，她感染的為Delta變種病毒，現時尚在調查是否與寵物相關。