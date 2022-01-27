疫苗通行證｜安心出行結合針卡　林鄭：爆疫時處所提供紀錄作追蹤

特首林鄭月娥今日(27日)傍晚公布，由2月24日起，會大幅度擴展疫苗氣泡，並正名為「疫苗通行證」，同時行政會議將修訂第599F章表列處所，所有人士進入前要有「疫苗通行證」，各局正研究適用範圍，方向是「涵蓋所有室內處所」，並已推出安心出行更新版，會結合打針紀錄，在入處所掃二維碼時同時處理。

被問到安心出行是否變相實名制？林鄭月娥指有關紀錄只會保存在手機持有人，日後萬一處所有人確診要做追蹤工作，除安心出行，亦會透過處所提供客人的接種記錄做追蹤。

至於做法是否形同強迫市民打針，林鄭不認同，解釋只是令不接種的人少了選擇，「為咗公共利益，你唔打針，咁你咪要接受一啲後果囉。」



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大幅度去引進「疫苗通行證」，唔等於強迫人打針，不過會令到唔打針嘅人，少咗啲選擇，係有好明顯分別嘅…你係選擇係咁嘅疫情之下，為咗公共利益，你唔打針，咁你咪要接受一啲後果囉，就係你有好多地方去唔到啦，呢個同強制咁用法例迫人哋去打支針，仲係有個好大嘅分別。 林鄭月娥 1月27日

「總之室內能夠做的，今次都要做㗎啦」

林鄭月娥指，指提升疫苗接種率「係我哋嘅出路」，提到有人希望見到的路線圖、時間表，均要建基於高接種率。早前公布由2月24日起，會大幅度擴展疫苗氣泡，會正名為「疫苗通行證」，詳情再公布，行會將通過修訂第599F章，擴大表列處所，所有人士進入前要有「疫苗通行證」，目前表列處所涵蓋飲食及十多類處所，各局正研究適用範圍，「但總之室內能夠做的，今次都要做㗎啦。」指要更果斷及下決心，才能提升市民接種意慾。

為配合「疫苗通行證」，今日已推出安心出行更新版，「我自己都係下載咗啦」，會結合打針記錄或豁免打針紀錄，方便進入處所時，掃安心出行可同時間處理。安心出行是否變相實名制？林鄭月娥解釋，「同安心出行實名制無直接關係，因為要做到實用制，首先就手機都要實名制。」

她指有關紀錄只會保存在手機持有人，創科局在立法會有解釋，疫苗接種記錄較安心出行有更多個人資料，日後萬一處所有人確診要做追蹤，不止安心出行，亦會透過處所提供客人的接種記錄，「係呢一種形式有幫助，但唔係將所有安心出行變做實名制，因為嗰個更複雜。」

被問到疫苗通行證是否強迫打針，林鄭月娥指，「大幅度去引進『疫苗通行證』，唔等於強迫人打針，不過會令到唔打針嘅人，少咗啲選擇，係有好明顯分別嘅。」

林鄭：為咗公共利益，你唔打針，咁你咪要接受一啲後果囉

她續指，「我記得都有人講過『如果人要有一個選擇，你都要接受有個後果』，the consequence follows the choice，所以你唔係因為醫療理由喎，你係選擇係咁嘅疫情之下，為咗公共利益，你唔打針，咁你咪要接受一啲後果囉，就係你有好多地方去唔到啦，呢個同強制咁用法例迫人哋去打支針，仲係有個好大嘅分別。」

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