霍家爭產案｜二房及三房不滿條款未成協議　下月7日恢復聆訊

已故全國政協副主席霍英東的遺產案，長房三子霍震宇偕兩姐，指控二哥霍震寰，涉隱瞞家族公司可以回購南沙發展項目權益。審訊於上周二起多番押後，以商議和解。經過六度押後，案件今(28日)在高等法院再處理。庭上透露，長房之間達成協議，惟二房和三房成員未能同意當中的條款，法官庭上坦言感到意外和失望，把審訊押後至2月7日繼續。而到庭的霍震宇，被問及對未能和解是否感失望時，回應謂：「少少遺憾。」



原告為長房的三子霍震宇、長女霍麗萍和次女霍麗娜，他們要求家族公司有榮有限公司，回購涉及南沙發展項目權益的股權。被告包括長房的長子霍震霆、次子霍震寰，以及相關的家族公司，包括霍興業堂置業有限公司、有榮有限公司及霍英東基金有限公司等。

霍震宇稱少少遺憾

多天有到法院的霍震宇，被問及是未能和解是否感到失望時，他回應謂：「少少遺憾。」有記者問及，他是否想過二房和三房會不同意(和解)，他則稱：「No comment(不予置評)」。

代表霍麗娜的資深大律師余若海甫開庭便指，未能和二房與三房達成協議，審訊需要繼續。而代表二房和三房的代表律師，雖然經過多番努力，但二房和三房未能接受協議的條款。

霍震宇離庭時被問及第二及第三房未達成協議時稱：少許遺憾。(朱棨新攝)

法官坦言，經過多天的商議，對未能達成協議感到意外，也坦言感到失望。法官又指，長房和霍英東基金等已達成協議，而二房和三房曾稱不想阻礙達成協議，現時卻因二房和三房的立場，審訊需繼續進行，對此感到不解。

二房和三房的代表大律師回應指，樂見長房解決家族公司有榮有限公司的回購權事宜，但強調二房和三房的成員未能同意協議的條款。

法官提醒，日後考慮訟費的問題，需決定誰人引伸訟費，但強調非指責任何人，審訊押後至2月7日繼續。

案件編號：HCA92、274、275/2016霍英東長房子女因南沙項目引發爭產訴訟。(詳看下圖)