疫情｜葵涌邨累計直逼400宗　居荃灣、常到碧堤半島女童源頭不明

衞生署今日（28日）公布新115宗確診個案，本地個案佔111宗，初步確診約80宗。葵涌邨確診個案直逼400宗，包括所有確診及檢測初步陽性個案，至今累計已達396宗，共206個單位受影響。原本疫情較嚴峻的逸葵樓及映葵樓，今新增確診個案數字稍有回落，但個案對象延申至家人及其他群組。



今有6宗源頭不明個案，其中有3宗均來自葵青區，患者多出沒於葵芳、大窩口一帶，當中一名居於荃灣大壩街大苑樓的10歲女童，1月11日之後已無返學，但常在深井碧堤半島3座的親戚家中，而家人有時會到大窩口買餸。



▼1.28 葵涌邨逸葵樓禁足隔離一周後解封▼



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葵涌邨染疫單位206個 「放監」逸葵樓多1宗

葵涌邨確診個案今（28日）總數已直逼400宗！衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君，於疫情記者會上交代葵涌邨最新確診數目，至今累計396宗，包括已確診及初步陽性個案，患者大都數蔓延至同一個家庭單位成員，近206個單位受影響，平均每個單位約2人中招。

疫情當中最嚴重的逸葵樓，雖然今早已經解封，今日增多1宗確診個案，至今整個大廈共263人感染，涉及133個單位。 而仍然被圍封中的映葵樓、夏葵樓今新增的個案，分別都延申到患者其他家庭成員，分別達87宗（波及47個單位）、以及15位（涉5個單位）、千葵樓共3位，患者透過自己去做檢測發現確診。

至於同邨其他大廈：夏葵樓達15宗、雅葵樓有10宗、春葵樓5宗、曉葵樓4宗、旭葵樓3宗；而碧葵樓、綠葵樓、百葵樓、秋葵樓及百葵樓仍然維持各1，均無增長個案。

▼1.27 葵涌邨雅葵樓及葵馥苑安葵閣部分居民撤離檢疫▼



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葵青區現多宗源頭不明 蔓延到葵芳、大窩口

葵青區除了葵涌村情況嚴峻外，疫情蔓延至同區其他地方，張竹君今交代6宗源頭不明個案時，其中3宗均來自葵青區，分別涉葵芳邨、大窩口邨。

其中一位是65歲退休婦人，她居住葵芳邨葵仁樓，曾到過中葵涌公園打羽毛球；另一人為一名42歲男子，從事運輸行業，他住大窩口邨富平樓，平日多在大窩口邨出沒。

▼1月24日，大窩口邨富德樓圍封檢測▼



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染疫的荃灣10歲女童源頭不明，她常在深井碧堤半島3座的親戚家中，而家人有時會到大窩口買餸。（資料圖片/余俊亮攝）

染疫女童家人常到大窩口買餸

另外一名就讀路德會聖十架學校的10歲女童感染源頭不明，她1月11日之後已不用上學，住在荃灣大壩街大苑樓，但常到深井碧堤半島3座的親戚家，她的家人有時會到大窩口買餸。

張竹君表示，關於大窩口邨情況，患者去過及居住的地方都有強檢，暫未找到明顯的大型播。