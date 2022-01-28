特首林鄭月娥昨日（27日）出席記者會簡介最新防疫措施期間，被《香港01》記者問到「動態清零」與「清零」的分別以竟用上「始作俑者」形容內地的「動態清零」疫情防控策略，被恥笑拋錯書包。



特首林鄭月娥以「始作俑者」形容內地的「動態清零」疫情防控策略。（鄭子峰攝）

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拋錯書包被恥笑

《香港01》記者在記者會上，向林鄭月娥提問，「動態清零」與「清零」的分別，以及兩者與通關的關係。林鄭在回應最後突然笑指：「但我唔係始作俑者，如果要有一個權威性，講動態兩個字點解呢，對唔住我解唔到。」令網民大為不滿，指她「唔識你又講？」

更有網民指出，林鄭的「始作俑者」用錯了。因為「始作俑者」的意思，是指第一個做壞事的人，而非她想表達「第一個提出的人」的思意。其實有不少成語都很常被誤用，一個不小心就會鬧出大笑話。

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記者查看之後才發現，原來不少內容自己都有誤解。大家有沒有常用錯的字眼呢？留言分享一下吧！

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民政事務局局長徐英偉在1月3日出席宴會，與1名確診者同場，被列為密切接觸者送往竹篙灣檢疫隔離。特首林鄭月娥，點名指對徐英偉的表現感失望，同時表示「不會為官員個人行為負責。」有別於早日要求國泰高層負責的強硬口吻，被網民批評雙重標準。👉即睇職場毒雞湯👈

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