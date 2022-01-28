逸葵樓｜禁足七日　政府每戶派值400元海味福袋　居民嘆得不償失

逸葵樓今（28日）晨開始解封，居民終於結束為期一星期的禁足生活。今早約7時，領取處貼出告示，指逸葵樓每戶可憑信於早上7時至晚上7時，領取「福袋」一個。「福袋」內有安記牌的溏心鮑魚、鮑魚雞湯、花菇王及臘腸，總值約$414元。有居民大讚福袋，但有居民認為圍封的影響更為深遠，坦言不是一個福袋可以補償。



（翁鈺輝攝）

居民指政府派發的「福袋」內有安記出品的的過年食品，記者其後到安記官方網頁及超市網頁查詢各件貨品的價錢，發現4件食品：溏心鮑魚（$198）、花菇王（$98）、鮑魚雞湯（$68）及臘腸（$50），總值約$414元。

居民練小姐展示「福袋」，指內有鮑魚、鮑魚雞湯、花菇、臘腸，禁不住大讚：「正！」。她對重獲自由感開心，並感謝人員連日來的付出，希望疫情可以盡快「清零」，認為市民都要「聽話」，應「自己禁足」避免外出，注意個人衛生，她表示自己會以電話形式與親戚拜年，認為「有心唔怕遲」指疫情過後再聚也不遲。

另一方面，亦有居民嘆得不償失。自由工作者吳先生指在隔離的7天中有3天本來需要工作，收入損失約佔整個月四分一，影響基本開支，再加上逸葵樓被標籤為疫廈，可能在工作上及交際上會受到嫌棄，擔心影響工作機會。他不認為政府會賠償，但反對網絡上對逸葵樓居民冠上「刁民」一詞的說法。

他相信大部份人不奢求賠償，但指政府在葵涌邨疫情開始時處理更恰當的話，或未必會有後續事件。至於走廊上清理垃圾的問題，他表示體諒有清潔工人需去隔離影響效率，但認為政府其實有足夠資源，發現清潔問題時就應該處理，而不是在居民連番投訴及媒體報道後才跟進。對於政府派發「福袋作補償」，他認為居民受圍封的影響更為深遠，不是一個福袋就可以補償。