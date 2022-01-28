疫情｜袁國勇倡疫苗通行證擴至港鐵及巴士等　無打針搭車有罰則

政府公布由2月24日起推行「疫苗通行證」，將擴展至所有室內範圍，未接種疫苗不得進入有關處所。政府專家顧問袁國勇在now新聞專訪中，建議可考慮擴展至公共交通工具，「如果你喺港鐵入咗閘又未出閘，如果有政府人員要查你，發覺你原來無疫苗通行證，佢係可以罰你，理論上，咁呢個都係一個方法，你上咗巴士，政府人員查疫苗通行證，發覺你無，可以罰你，唯有咁樣先有機會將疫苗接種數目增加。」



特首林鄭月娥1月27日

▼1.28 黃大仙現崇山商場客滿庭多名食客確診▼



+ 4

政府專家顧問袁國勇接受now新聞專訪，提到認為疫情未算是失控，但關注個案追蹤辦公室人手問題，以致無法追到今波疫情，「而家成日都追住個浪尾，但個浪一路上緊去。」他指，如追蹤夠快及增加社交距離措施，「都係有機會控制到，我諗起碼𠵱家未去到所謂失控。唔係今日一百宗，聽日一千宗，後日一萬宗，所以我覺得仍然有機會可以控制到落嚟，問題係個時間。」

▼1.27 特首林鄭月娥公布應對疫情措施▼



+ 5

▼1.28 將軍澳圓玄學院第三中學10名師生確診▼



報道指，袁國勇認為圍封葵涌邨大廈做法正確，但執行工作比較混亂，大批居民要排隊檢測，非常不理想，會出現交叉感染，建議日後圍封家居檢疫第三至五天期間，改交深喉唾液樣本。