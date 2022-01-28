港鐵獎清潔工800至1200元　每月評車站清潔度　料2月起實施

新冠疫情之下，市民對環境衞生要求提高，清潔工的工作壓力大增。港鐵表示，會推出「車站清潔獎勵計劃」，為全線車站及高鐵西九龍站的清潔程度評分及排名，以整個車站計算，得分較高的車站清潔人員，每人會有1,000至1,200元額外獎勵，其他分數合格的車站的清潔工，亦會有800至1,000元獎勵。港鐵指，有關計劃預計在今年2月實施。



撥出2000萬推行「車站清潔獎勵計劃」

港鐵表示，為鼓勵承辦商清潔人員維持鐵路系統潔淨衛生，並感謝他們的努力，撥出超過2,000萬元的額外資源，推出全新的「車站清潔獎勵計劃」。 所有港鐵的車站，包括重鐵車站、輕鐵站、以及高鐵西九龍站，負責清潔乘經過的範圍，該些清潔人就會受惠。

每月最清潔車站廁所清潔工可得1200元

港鐵會每月為各車站清潔程度評分及排名，得分較高的車站清潔人員，該月就會有1,000元的額外獎勵，而負責洗手間清潔的工人因工作較繁重，所以可以有1,200元的獎勵；而得到合格分數的清潔人員亦會有800元獎勵，洗手間清潔人員會有1,000元。

評分會以整個車站計算，港鐵預計可以在今年2月實施計劃，現時正與承辦商討論細節。

港鐵去年引入清潔消毒機械人

港鐵表示，疫情之下，已加強全綫車站及列車的清潔和消毒工作，清潔人員會以1:99漂白水清潔車站內乘客經常接觸到的地方，例如扶手電梯、升降機及售票機等，亦在車站設有超過200個消毒站，為乘客提供消毒搓手液。

列車方面，亦加密更換隔塵網，並在每晚收車後會用特製消毒液全面清潔車廂。港鐵去年亦已引入多款清潔消毒機械人於列車及車站內使用。