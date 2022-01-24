葵涌邨爆疫｜40清潔工送檢手停口停　機構促關注被隔離工友生計

近日本港爆發第五波疫情，葵涌邨成為重災區，截至昨天（23日），已有至少兩名清潔工因工作而受感染，逾40名負責該邨清潔工作的工友亦被送往竹篙灣強制隔離檢疫。就疫情發展，樂施會今日（24日）發信予行政長官及政府部門，促請關注被隔離工友的權益及生計，以及其他工友的防疫保障安排。



葵涌邨近日出現大規模確診和初步確診個案，政府日前開始實施禁足令，居民生活大受影響的同時，清潔工人的生計和安全狀況同樣備受關注。（資料圖片／梁鵬威攝）

葵涌邨近日出現大規模確診和初步確診個案，政府日前開始實施禁足令，居民生活大受影響的同時，清潔工人的生計和安全狀況同樣備受關注。樂施會指出，有清潔工人因工作地點爆疫而被送往強制隔離、或須接受強檢而停工，有可能因而「手停口停」。因此，政府和外判商有責任向受影響的工友支付全額工資，免得本來已收入不高的工友無辜蒙受經濟損失。

▼1.23 葵涌邨逸葵樓及映葵樓居民情況▼



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▼1月24日葵涌邨封區檢測情況▼



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樂施會表示，政府為現在或即將到葵涌邨及其他疫區工作的清潔工提供合適及足夠的保護裝備，如眼罩、面罩、保護衣和保護帽等，並提供使用指引及穿戴教學，同時應確保防疫物資能夠發送到前線清潔工人的手上，也應該明確呼籲外判工人，如因公司未有提供裝備而拒絕工作，外判公司不得有任何處分。該會又指，政府應重推「物業管理業界抗疫支援計劃」，為從事保安或與環境衞生有關工作的前線物業員工發放每月1,000元的「抗疫辛勞津貼」，為期三個月（1月至3月），其後再進行檢討。

日前有居民拍得，葵涌邨內因缺乏清潔工，各層的垃圾都已堆積如山；樂施會指，在疫情下，各區清潔工的工作量已大增，政府和外判商在安排人手時，應考慮工作量，並安排足夠人手，以避免工友出現過勞的狀況。