殺鼠令｜全港寵物店連棄養倉鼠已被人道毀滅　漁護署累計殺2298隻

本港疑出現倉鼠傳人病毒，漁護署早前下「殺鼠令」。漁護署最新公布，截至今日（21日）下午4時，在Little Boss以外的寵物店中有1,299隻倉鼠已被人道毀滅，69隻被棄養的倉鼠亦已被殺，連同早前署方在銅鑼灣Little Boss寵物店及大埔倉庫內，至今人道毀滅的倉鼠共有2,298隻；另有159隻兔子、2隻金倉鼠、38隻龍貓、81隻天竺鼠和3隻白老鼠，合共238隻小動物受株連被殺。



▼1月19日 漁護署到旺角Little Boss撲殺檢測▼



繼在發現病毒的銅鑼灣Little Boss寵物店及大埔倉庫內殺死1,213隻動物後，漁護署再於全港其餘可售賣倉鼠的寵物店內殺死1,299隻倉鼠。署方表示，截至今日下午4時，亦接收了77隻被棄養的倉鼠，有兩隻在送交漁護署時已死亡，其餘有69隻已被人道毀滅。

市民葉太1月19日提交的倉鼠「倉倉」料已被人道毀滅。（資料圖片/歐嘉樂攝）

▼1.18漁護署人員在銅鑼灣Little Boss銷毀動物▼



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▼1.19「殺鼠令」下市民交倉鼠到新界南動物管理中心▼



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銅鑼灣i love rabbit兩個倉鼠樣本呈陽性反應

漁護署表示，在1月19日亦在另一間i love rabbit集團位於銅鑼灣的寵物店採樣，49個倉鼠樣本之中，有兩個樣本呈陽性反應，即佔約4%。早前銅鑼灣Little Boss寵物店抽取的125個動物樣本當中有7個倉鼠樣本呈陽性，佔5.6%。至於棄養的倉鼠中，漁護署為其中71隻倉鼠抽取了113個樣本，檢測仍在進行中。

▼1月20日，約10名義工阻止市民交倉鼠予政府▼

