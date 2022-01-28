封區｜馬頭圍道隆基大樓D座、荃灣大苑樓圍封檢測

第五波疫情未見緩和，今日（28日）再有破百宗確診個案，政府繼續於出現個案的大廈進行圍封強檢。紅磡馬頭圍道23-35號隆基大樓D座於晚上7時半被圍封，涉及一名確診並帶變種病毒個案。翻查資料為一名30歲女確診患者居於該大廈，於1月26日發病。政府預計明早約7時會完成行動。有關封區行動。圍封範圍不包括隆基大樓地下及一樓的老人院及店舖。

另外，荃灣大壩街大苑樓在下午8時30分起亦封區檢測，目標在明日上午約7時完成此行動。翻查資料，今日一宗源頭不明的確診個案居於該處，涉一名10歲女童。



▼1.28 馬頭圍隆基大樓圍封檢測▼



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紅磡馬頭圍道23-35H號及民裕街9-31號隆基大樓D座晚上7時30分圍封檢測。（政府新聞處圖片）

政府發言人表示，由於今日發現一宗曾在隆基大樓D座居住的陽性檢測個案，涉及變異病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。翻查資料，政府今日公布一名30歲女確診患者正居於上址，並於1月26日發病。

受檢人士需要在晚上11時前接受檢測，目標明早約7時完成行動。即使並非居於大樓或宣告生效時不在受限區域內，只要在1月21日至1月28日曾身處大廈內超過兩小時的人士，都要在1月30日或之前完成檢測。

▼1.28 馬頭圍隆基大樓圍封檢測▼



另外，荃灣大壩街大苑樓亦須封區檢測。政府表示，因今日發現一宗個案曾在該處居住，並涉及變異病毒株，故決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今晚10時30分前接受檢測。任何於1月22日至28日期間、曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在1月30日或之前接受強制檢測。

▼1.28 大壩街大苑樓圍封檢測▼



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荃灣大壩街77-83號大苑樓1月28日晚圍封檢測。(政府新聞處圖片）

▼1.28 黃大仙睦鄰街遊樂場檢測點大排長龍▼

