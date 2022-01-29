黃大仙疫苗接種站派福袋　內藏過期維他奶　局方：涉40多人明可換

部份疫苗中心為了鼓勵到來接種人士，會向期派發「福袋」，《香港01》記者接獲通知，昨日（28日）於黃大仙廟宇廣場昨天錯誤派發了一款載有過期維他奶的福袋，已領取該福袋的涉最少數十名市民。

公務員事務局今日（29日）回覆表示，今天早上得悉黃大仙廟宇廣場的流動疫苗接種站昨天錯誤派發了一款內含過期飲品的福袋，40多人領取相關福袋。當局指，有關市民可於明天（30日）上午10時至下午5時，前往黃大仙廟宇廣埸的流動疫苗接種站更換新的福袋。



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新冠肺炎第五波持續，特首林鄭月娥日前公布擴大疫苗氣泡範圍，將來進入餐飲處所前，須先接種疫苗。而部份疫苗中心為了鼓勵到來接種人士，會向其派發「福袋」。《香港01》記者接獲通知，昨日（28日）於黃大仙廟宇廣場昨天錯誤派發了一款載有過期維他奶的福袋，有數十名市民受到影響，而現場人員指，已領取過期維他命奶福袋有114份。

記者獲得誤派發的維他奶的相片，包裝上寫上產品「此日期前最佳」為2022年1月11日，即已過了最佳日期17日的產品，據知，有現場人士發現後，才暫停派發有關福袋，但流動站當時已派發44個，鄰近的疫苗中心則派發了70個。

接種站派發的維他奶已過期數天，包裝「此日期前最佳」的日期為今年1月11日。（讀者提供）

公務員事務局今日（29日）回覆指，局方在今天早上得悉，黃大仙廟宇廣場的流動疫苗接種站昨天錯誤派發了一款載有過期飲品的福袋。局方發現上述情况後，已即時停止派發該款福袋，而根據紀錄，該接種站昨天一共派出了40多個該款福袋。

局方指，已即時檢視其他流動接種站派發的福袋，並無發現類似情況，並對是次事件受影響市民引起的不便深感抱歉。有關市民可於明天（30日）上午10時至下午5時，前往黃大仙廟宇廣埸的流動疫苗接種站更換新的福袋。