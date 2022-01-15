5至11歲下周可打科興　聶德權：復必泰待過年後　特設小童接種站

第五波疫情來襲，負責統籌疫苗接種計劃的公務員事務局局長聶德權今早（15日）在電台節目上表示，將於下周開放讓5至11歲小童，於接種中心和私家診所打科興疫苗。至於復必泰疫苗，由於需要減少三分一劑量，計劃於農曆新年過後，開放專門為5至11歲小童而設的接種中心，期望港九新界各有接種點。



對於早前天水圍一間診所為市民接種過期復必泰疫苗，聶德權稱失誤，衞生署會跟進和了解，並要求診所提交報告，強調一定認真處理。



增加疫苗接種額 至月底每日6萬劑

聶德權稱，目前有510萬人接種首針疫苗，佔12歲以上的76%，隨著每日接種疫苗人數增加，當局已即時增加每日可接種疫苗數目，現時可處理4萬5,000劑，料至月底可提升每日接種能力至6萬劑，一個月可接種177萬劑，當中100劑是復必泰。 他說，除了15間衛生署轄下的長者健康中心提供疫苗接種服務外，醫管局為市民接種疫苗的普通科門診診所將增至25間，當中11間接種復必泰，另外14間接種科興。

港九新界設復必泰小童接種點 港島砧研落戶港怡

至於5至11歲小童接種疫苗方面，聶德權稱農曆新年假後，可安排外展隊到校接種科興，下星期起也會向他們開放疫苗接種中心及私家診所。他說，5至11歲小童接種復必泰的劑量須減三分一，需要藥劑師處理，做法要以穩妥為上，相信設立專門為小童接種中心較為穩妥，當局會循這方向尋找適合地方，正研究在港怡醫院設立小童接種中心。

聶德權指，本港5至11歲小童約有40萬，只有一個接種點並不足夠，計劃在港島、九龍和新界各設接種點，預計農曆新年過後可實行。

打過期疫苗屬失誤 聶德權：為受影響者驗抗體

天水圍一間診所早前為超過30名市民接種過期復必泰疫苗，聶德權稱這是失誤，衞生署會跟進和了解，已向診所發出警告，並要求診所提交報告，強調一定會認真處理。他說，藥廠已證實相關疫苗的效力沒有問題，衞生署在受影響人士接種兩劑疫苗後，會檢驗他們的抗體數量。