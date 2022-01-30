疫苗通行證｜再開期票　陳肇始︰接種率達90%可調整社交距離措施

本港疫情仍然嚴峻，為鼓勵市民接種疫苗，特首林鄭月娥預告將於2月24日推出「疫苗通行證」。食衞局局長陳肇始今（30日）於網誌表示，政府將第一劑疫苗接種率的目標訂為90%，認為當有了「路線圖」，就可考慮以「疫苗通行證」為基礎，調整社交距離措施。

她亦指，不少廈污水樣本呈陽性，說明社區內仍有多條傳播鏈，又指每宗源頭不明個也是隱性傳播鏈：「即在社區已有數十條隱形傳播鏈存在，其他市民會隨時被感染。」



▼1.29 大窩口邨富榮樓和富華樓圍封檢測▼



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以疫苗通行證為基礎 陳肇始籲市民同心向90%目標邁進

政府將第一劑疫苗接種率的目標訂為90%。陳肇始相信，只要本港達成接種目標，便可放寬社交距離措施：「有了這『路線圖』，只要市民同心向90%的目標邁進，我們便可考慮以『疫苗通行證』為基礎，視乎疫情發展，調整多項社交距離措施。」

陳肇始指80歲以上長者接種率仍然偏低。（食衞局網誌）

研究顯示第3劑疫苗對Omicron產生有效中和反應

陳續指，多項研究顯示，接種第3劑疫苗能對Omicron變異病毒株產生有效的中和反應。因此她再次呼籲合資格市民盡早接種第3劑疫苗，亦呼籲死亡風險極高的長者、長期病患者及其他免疫力較弱人士，為了護己護人，須盡早接種。

80歲以上長者接種率逾3成 惟仍然偏低

陳亦指，由特區政府主導疫苗接種計劃於去年2月底展開，截至昨日，已有約530萬人接種了第1劑疫苗，佔合資格人口約79%。但她指，80歲以上長者現時接種率雖然超過30%，但相比其他年齡組群仍然偏低。

▼1月29日確診者居住大廈▼



至於疫情方面，陳肇始非常關注兩個感染群組，包括由進口倉鼠引起的Delta變異病毒株的傳播。她指，彩雲邨長波樓群組涉及逾20宗個案，不少為Delta 個案；另外由檢疫酒店引發的個案再令清潔工受感染、葵涌邨由1月19日起，至今已錄得逾400宗個案，當中發現部分確診的清潔工和保安並無接種疫苗。

對每日有源頭不明個案感擔憂 陳肇始︰每宗也是一條隱性傳播鏈

陳亦指，政府當局一直採用污水樣本監測方法，而過去一周，環保署透過機動和非定點的污水監測，發現不少污水樣本呈陽性，說明了社區中仍有多條傳播鏈。她指，目前本港每日仍錄得源頭不明個案：「每一宗也可以說是一條隱性傳播鏈，即在社區已有數十條隱形傳播鏈存在，其他市民會隨時被感染。」