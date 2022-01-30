機電署女工程師獲獎　為社區檢測、疫苗接種計劃市政場地完成供電

發展局局長黃偉綸今日（30日）發表網誌，介紹機電工程署市政工程部的工作，當中其中一名女工程師在去年獲頒「申訴專員嘉許獎公職人員獎」，她及其團隊曾在疫情期間，針對社區檢測及疫苗接種計劃，為數十個市政場地完成所需的供電及照明安排。



機電署工程師李潔珍去年獲頒公職人員獎。（發展局網站）

機電署工程師李潔珍現於市政工程部工作，負責為市政設施提供機電支援和維修保養服務，以及處理市民的諮詢和投訴，並在去年獲頒「申訴專員嘉許獎公職人員獎」。其中，她於2020年在西營盤街市進行的舊自動梯更換工程，收到市民報告指其中一條自動梯在更換後出現不穩定情況，遂和團隊迅速跟進，審視設計及維修紀錄，並與承辦商進行多次全面檢查和測試，最終找到原因並作出相應的調校。

李潔珍指出，在疫情初期，署方曾為不同政府場所加裝體溫檢測系統，例如政府大樓、康樂及文娛設施等，以及安裝流動送風機和流動空氣過濾器，以改善街市通風和加大換氣量。

李潔珍（右）獲申訴專員趙慧賢（左）頒發「2021年申訴專員嘉許獎」公職人員獎，以表揚她為市民提供優質服務，以及在處理投訴時表現出高度的專業水平。(發展局圖片)

她又指，最深刻的工作，是在疫情期間先後配合社區檢測以及疫苗接種計劃，為數十個市政場地完成機電系統加改工程，確保有供電及照明，以及空調設備等運作正常。她坦言，由於疫情緊迫，故時間是最大的挑戰，幸而最後團隊可高效完成。

黃偉綸又指，去年獲獎的還包括發展局轄下不同部門的多位同事，故感謝同事一直發揮專業精神。