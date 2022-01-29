爆第五波疫情港府停年宵　人流集中轉戰花墟　市民︰其實冇乜分別

因受疫情影響，港府決定今年停辦年宵花市。不少辦年貨，準備買年花應節的市民，集中轉戰旺角花墟望「掃平貨」。警方早前開始在花墟一帶實施人流管制措施，《香港01》記者今日在花墟現場觀察，午飯時間過後人流逐漸增多。

有原本是年宵花市常客，今日年廿七亦轉戰花墟，認為花墟現場人流多，其實與年宵市場分別不大。不過花墟檔主則指，雖然人流集中，不過旺丁不旺財。



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花檔負責人梁太太表示，今年生意「麻麻地」，雖然今年年宵市場取消，但花墟人流未算明顯上升，「幾年前𠵱個時間行都行唔到入嚟，𠵱幾日都冇人」；另外，因疫情空運受影響，鮮花來貨價貴了近三成，但市民消費力因疫情下降，「手緊咗，以前唔睇價錢，依家猛咁睇」，所以花檔不敢大幅加價。

另一花檔的店長張女士亦表示，今年生意未有因年宵取消而上升。她指，到場市民不少都持觀望態度「齋睇唔買」，並非特別多生意。她又提到，往年會有不少大手客人買六至七盆花，但今年最多都是四至五盆。

市民朱小姐今早趁人少到拉車仔到花墟買花，花費400多元買了菊花、朱頂蘭及洋牡丹。她認為今年的價格貴了一至兩成，而政府今年因疫情而取消年宵花市，但質疑做法對防疫幫助有效，買年花市民始終有需求，結果花墟都有不少人流，「其實冇乜分別」。

李小姐今早帶著手推車到花墟買一盆桔，並打算下午再來買鮮花。李小姐認為，今年少了年宵市場，貨品選擇變相亦減少。她又表示，自己算是年宵常客，以往每年都會行年宵「行大運」買花，但今年年宵市場取消，只好轉到花墟買花，「少咗啲節日氣氛」。