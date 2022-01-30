新冠肺炎．1.30｜源頭不明個案創單日新高　4區域隱形患者播毒

全港各區繼續爆疫，葵涌邨所有確診及檢測初步陽性個案至今累計已達416宗。消息指，葵涌邨今日（30日）再增8宗確診個案，涉及5幢樓宇，當中雅葵樓佔3宗最多。至於位於葵涌邨範圍內的葵馥苑安葵閣，亦有一名海關高級關員初步確診，他於深圳灣口岸負責處理貨物檢查工作，最後一日上班日為1月21日。

今日疫情重點：

．增81宗確診

．8日來首次回落至100宗以下

，15宗源頭不明，為第五波新高

．今日初步確診個案逾70宗



▼1月30日確診者居住大廈▼



確診大廈｜日出康城MALIBU突現無源頭個案 上水豪宅邁爾豪園上榜

【23:59】本港爆發第五波疫情，衞生防護中心今日（30日）公布，新增81宗確診，當中15宗列不明源頭。疫情殺入將軍澳，日出康城臨海屋苑MALIBU 1B座有一名40歲男居民（#14040）確診，他本月27日發病，屬源頭不明個案；寶林邨寶寧樓有三宗確診，與早前個案有流行病學關連個案。另外，上水豪宅洋房邁爾豪園有一名17歲（#14056）少年確診。

爆疫的葵涌邨有9人確診，分布夏葵樓、逸葵樓、雅葵樓及映葵樓，大窩口邨有7人染疫。同樣爆疫的彩雲（一）邨長波樓多一人染疫。早前爆發垂直傳播的大埔美新大廈有一名住戶確診，但當局指與之前個案不相關，列源頭不明個案。

將軍澳日出康城MALIBU 1B座有一名40歲男士（#14040）確診。（資料圖片）

▼1.30 葵涌石籬二邨石華樓圍封檢測▼



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殺倉鼠｜寵物主人辦超渡會 喇嘛誦經盼2500被殺小動物安息

【23:23】第五波疫情疑爆發由倉鼠引爆的新月冠變種病毒株Delta，政府下達「殺鼠令」，至今已超過2,500多隻小動物因抗疫而遭人道處理。有組織為使這些小生命能夠得以安息，今日(30日)舉辦超渡法會，邀請法師、得道高僧為小動物們誦經超渡望早登極樂，得以安息。

▼1.30 喇嘛為死於「殺鼠令」倉鼠及小動物誦經超渡▼



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疫情｜澳門收緊香港入境限制 年初三起須持24小時內檢測陰性證明

【22:02】澳門收緊由香港入境限制。澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今日宣佈，因應目前香港疫情，衛生局決定由2月3日年初三凌晨1時起，所有由香港特入境澳門的人士，須在登上前往澳門交通工具時出示採樣日後24小時內檢測陰性結果證明。未能出示的非澳門居民可被拒絕入境，違反者可能依法承擔相應的行政、刑事責任。

新安排較現時只需出示72小時內檢測陰性結果證明嚴格。入境後接受14天指定地點的醫學觀察措施維持不變。所有入住醫學觀察酒店人士，包括澳門居民及非澳門居民，在辦理值機手續或乘搭港珠澳大橋穿梭巴士從港珠澳大橋入境澳門之前，必須出示由醫學觀察酒店發出的預訂確認書。

新冠肺炎｜痊癒後未獲批出院 稱有人等3日才有許可離開

【21:51】確診新冠肺炎的患者符合出院條件後，需要再於家居或其他住所進行14天的強制隔離及健康狀況監測。有現於北大嶼山醫院臨時感染控制中心、即「臨時醫院」的確診者投訴，指現時符合出院條件後，往往要等待一兩日才能離開醫院，令其安排大失預算，又指有院友曾等候3天才獲准離開，本已安排進行隔離的酒店要一改再改。



北大嶼山醫院香港感染控制中心發言人回覆，病人符合出院條件後，會盡快通知政府相關部門，政府資科辨會安排人手為病人戴上家居檢疫手帶及解釋檢疫及健康狀況監測程序，之後再獲衞生署發出新的檢疫令，才可出院回家，而處理文件及程序需時並涉不同部門，冀病人理解。

▼點擊睇4個污水樣本呈陽性範圍▼



馬鞍山、大埔、大圍、油麻地大範圍污水呈陽性 匿藏隱形患者

【21:40】政府公在四個區地採集的污水樣本，對冠狀病毒檢測呈陽的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。呼籲市民進行病毒檢測，民政事務總署（包括沙田、大埔民政事務處）將會由明日（31日）起陸續有關地區的住戶派發快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。涉及範圍：

．污水監測區域沙田6A及11A（馬鞍山及金獅花園一帶）

．污水監測區域大埔5A （華樂豪庭、太湖山莊、太湖花園及太和中心一帶）

政府會透過香港物業服務聯盟及香港物業管理公司協會，陸續向油麻地工作的每位清潔員工及物業管理員工派發三套快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。當局呼籲在這些地區居住和工作、有感染風險的人士「願檢盡檢」，以達致「早發現、早隔離、早治療」。涉及範圍：

．污水監測區域油麻地2A（旺角中心、朗豪坊、亞皆老街至弼街一帶）

另外，因應在葵涌的污水檢測到呈陽性的結果，葵涌石籬二邨仁濟醫院藝進同學會護理安老院納入強制檢測公告，要求於指定期間曾身處的人士接受檢測。​政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成強制檢測。即使是已經接種2019冠狀病毒病疫苗的人士亦必須接受上述強制檢測。他們應同時密切留意身體狀況，就算只有輕微病徵亦必須立即求醫並接受檢測。

封區｜土瓜灣燕安街及駿發街有確診 石籬二邨石華樓污水呈陽性

【20:40】 政府公布今晚8時起將葵涌石籬二邨石華樓列為指明「受限區域」（不包括位於地下及一樓的仁濟醫院藝進同學會護理安老院），受檢人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（31 日）上午約7時完成此行動。政府已經於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨1時前接受檢測。

當局表示，由於上述大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

葵涌邨11日約400人確診 今無增新確診單位 張竹君：仍有風險

【20:39】葵涌邨今日（30日）新增9宗新冠肺炎確診個案，當中夏葵樓、曉葵樓及映葵樓各佔1宗，雅葵樓佔4宗，逸葵樓佔2宗，全為之前確診的同住家人。由本月20日起至今日，葵涌邨及葵稪苑感染居民人數約400人。

隨著葵涌邨感染個案逐步減少，被圍封大廈昨日已全部解封。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該邨再無新增單位確診個案，只是涉及檢疫中心的緊密接觸者個案，認為傳播鏈己經截斷，但附近及其他地區居民都有再感染風險。

社署財務科職員及署理高級稅務主任初步確診 灣仔兩辦事處須關閉

【20:35】稅務局公布今日得悉一名在稅務大樓13樓工作的署理高級稅務主任初步確診。公布指，有關人員在1月27日感到不適，翌日接受病毒檢測，昨日（29日）初步呈陽性反應。她負責處理內部文書工作，不用與公眾人士接觸，她工作時均有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。她最後一天在辦公室上班的日期是1月28日，而13樓沒有向公眾人士開放的服務櫃位。

▼1.30 土瓜灣「十三街」燕安街及駿發街部分樓宇圍封檢測▼



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【20:05】今日新增15宗源頭不明個案，其中一宗居於土瓜灣燕安街18號。政府今晚公布，將土瓜灣燕安街18號、20號及駿發街17、19號（不包括位於地下的商舖）列為灣指明「受限區域」，受檢人士須留在其處所並接受強制檢測，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（31日）上午約7時完成此行動。政府將於「受限區域」內安排由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣，並要求受檢人士於今晚10時半前接受檢測。

當局指近日發現數宗曾在上址居住的陽性檢測個案，並涉及變異病毒株。

▼1.30 青衣宏福花園2座26至32樓D及E室居民撒離檢疫▼



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社署財務科職員初步確診 修頓中心23樓及胡忠大廈10樓關閉

【19:29】疫情持續，社會福利署今日（30日）公布，一名在財務科工作的職員初步確診，曾於本月24及26日在灣仔修頓中心上班，亦在本月28日到過胡忠大廈，上址的社會保障付款組服務櫃位及社署辦事處會明日（31日）關閉。

患者曾在胡忠大廈10樓工作。（資料圖片/黃偉民攝）

虎年｜黃夏蕙連續兩年無法上頭炷香 扮虎快閃賀年祈福

【19:24】受疫情影響，嗇色園黃大仙祠連續第二年不開放予善信上頭炷香，並於大年初一至初三期間暫停開放。以往皆會悉心打扮上頭炷香的藝人黃夏蕙坦言對無法上頭炷香很失望，只好在年廿八穿起新「戰衣」於鬧市「快閃祈福」。立即睇片參考夏蕙虎年造型！

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沙田循道衛理中學兩校工確診12人檢疫 哥連臣角火葬場再有人染疫

【19:20】本港爆發第五波疫情，衞生署衞生防護中心今日（30日）公布，新增81宗確診個案，疫情持續在校園擴散，沙田循道衛理中學出現爆發，至少兩名校工確診，另有其他初步確診，當局要求12人的校工團隊檢疫隔離；柴灣哥連臣角火葬場再有人確診，患者本月23日出席葬禮，會再追查同場的密切接觸者。

沙田循道衛理中學至少兩名校工確診，全組12人校工團隊需檢疫隔離。（羅國輝攝）

周一起恢復珠海出發回港易及來港易 經港珠澳大橋抵港可免檢疫

【18:00】政府公布，自明日（31日）起，符合「回港易」或「來港易」計劃所有指明條件的人士，按有關計劃從珠海口岸經港珠澳大橋入境香港時可獲豁免強制檢疫。上述兩個計劃的網上預約系統亦將由明日零時起恢復接受從珠海口岸經港珠澳大橋入境香港的預約申請。​發言人提醒，成功透過「回港易」及「來港易」計劃入境香港的人士，抵港後仍須按計劃要求接受在指定日期的強制核酸檢測，並在入境後注意個人健康狀況。

▼1.30 寵物店重開空空如也▼



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殺倉鼠｜寵物店重開鼠蹤杳 入店市民嘆只感空虛：講唔出口嘅悲傷

【17:57】早前有倉鼠驗出Delta病毒，政府撲殺逾2,000隻倉鼠，並下令所有售賣倉鼠的寵物店需停業，大部份有售倉鼠寵物店今（30日）可重新營業。下午旺角通菜街一帶，部份原本有售賣倉鼠的寵物店雖已重開，但原本飼養倉鼠的箱子如今空空如也，不再見倉鼠蹤影。

有飼養倉鼠的市民坦言，過往走進寵物店，｢好多隻小可愛﹙倉鼠﹚望住你｣，今日只餘下空虛感及失落，有種｢講唔出口嘅悲傷｣。她表示，受寵物店停運影響，無法購買乳酸菌供倉鼠食用，幸而牠健康未受影響，她又批評｢殺鼠令｣不人道及有點弱智，曾因此痛哭，至今未能釋懷。

▼1.30 寵物店重開空空如也▼



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【16:53】張竹君指，葵涌邨今日未再有新單位中招，大爆發鏈似乎已切斷。

疫情｜兩家庭聚會引發逾20人確診 張竹君冀市民新年減少聚會

【16:42】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，昨日或今日個案中，見到好多在上周日（23日）有家庭聚會，故希望新年時大家注意，因跨家庭聚會都可能有傳播。

▼1.28 葵涌邨逸葵樓禁足隔離一周後解封▼



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【16:40】15宗無源頭個案有4人懷疑染Delta，患者分別住於彩雲(二)邨明麗樓、慈雲山興隆樓、黃大仙下邨龍順樓及彩雲(一)邨時雨樓。

青衣宏福花園、油麗邨、石蔭東邨3幢樓宇爆垂直傳播 30戶撤離

【16:36】增81宗確診，8日來首次回落至100宗以下水平，但新增15宗源頭不明個案為第五波新高。油麗邨雍麗樓、石蔭東邨石蔭東邨蔭裕樓青衣宏福花園二座現垂直傳播，多戶需撤離。

疫情｜增15宗源頭不明創第五波新高 張竹君：傳播鏈開始模糊

【15:00】葵涌邨最新增9宗確診個案，涉及逸葵、映葵、芊葵、曉葵及雅葵5幢樓宇，映葵樓及雅葵樓各佔3宗。

【14:35】葵涌邨今日（30日）再增8宗確診個案，涉及逸葵、映葵、芊葵、曉葵及雅葵5幢樓宇，當中以雅葵樓佔3宗最多。

抗疫｜前線無名英雄 清潔工冀政府派津貼：搵最低工資環境最高危

【14:32】第五波疫情未緩和，各區續現源頭不明個案，要成功抗疫，除了醫護，還需一班走在最前線的無名英雄幫助和默默付出？行政長官林鄭月娥日前透露開始籌備「防疫抗疫基金6.0」，為前線清潔和保安人員提供特別的抗疫津貼，連續發放七個月的按月1,000元的津貼。有大窩口邨清潔工人表示歡迎該措施，還盼望政府能加大力度：「政府應該幫多啲我哋同埋保安，我哋係最低工資又係高危人士。」

疫苗│接種率近8成 市民趕打針過年：唔打針有機會無飯食

【13:10】在農曆新年前夕，中山紀念公園體育館的疫苗接種預約今日﹙30日﹚爆滿，早上現場所見，打針市民絡繹不絕，不過毋須排隊。打針市民包括年過60的何先生，他表示今日才打首針因本身不傾向接種，當地盤工的他擔心打針後副作用會影響地盤工作進度，故至現時農曆新年假期才打針。他表示之後會接種第二針，但對於現時疫情直言：「無乜擔唔擔心，﹙疫苗﹚所謂保護，係對呢隻﹙病毒﹚，我點知之後有無第二隻乜乜﹙變種病毒﹚出嚟架？」

機電署女工程師獲獎 為社區檢測、疫苗接種計劃市政場地完成供電

【13:07】發展局局長黃偉綸今日（30日）發表網誌，介紹機電工程署市政工程部的工作，當中其中一名女工程師在去年獲頒「申訴專員嘉許獎公職人員獎」，她及其團隊曾在疫情期間，針對社區檢測及疫苗接種計劃，為數十個市政場地完成所需的供電及照明安排。

海關高級關員初步確診 居葵涌邨葵馥苑 於深圳灣口岸工作

【13:02】海關今日（30日）宣布一名高級關員初步確診，他居於葵涌葵馥苑安葵閣，負責於深圳灣口岸負責處理貨物檢查工作。翻查資料，安葵閣日前陸續有數宗個案，部份單位甚至要撤離。

Omicron｜許樹昌料第五波6至8周才緩和 倘圍堵失效需研居家治療

【12:50】政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（30日）表示，若確診個案幾何級上升，醫管局病床供不應求則要考慮緩疫策略，包括有需要考慮讓有輕微病徵病人居家治療。不過，他憂慮在肺炎口服藥物抵港前實施居家治療，有機會造成大爆發。

▼1.29 年廿七市民趕到太子花墟買年花▼



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疫苗通行證或需實施一段時間 許樹昌：9成接種只係短期策略目標

【12:30】政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日在無線新聞節目《講清講楚》表示，疫苗通行證將維持一段時間，「初期目標是一針，之後兩針，之後加強劑」，即使首階段接種率達標，仍視乎疫情是否受控，才可考慮逐步放寬社交距離措施。

疫苗通行證｜再開期票 陳肇始︰接種率達90%可調整社交距離措施

【12:24】本港疫情仍然嚴峻，為鼓勵市民接種疫苗，特首林鄭月娥預告將於2月24日推出「疫苗通行證」。食衞局局長陳肇始今（30日）於網誌表示，政府將第一劑疫苗接種率的目標訂為90%，認為當有了「路線圖」，就可考慮以「疫苗通行證」為基礎，調整社交距離措施。



她亦指，不少廈污水樣本呈陽性，說明社區內仍有多條傳播鏈，又指每宗源頭不明個也是隱性傳播鏈：「即在社區已有數十條隱形傳播鏈存在，其他市民會隨時被感染。」

外傭荒冇曙光 逾4成抵港菲傭確診 羅致光：菲國疫情坐火箭倍增

【11:20】勞工及福利局局長羅致光今日網誌表示，Omicron變異病毒株在全球擴散，形容「菲律賓疫情如坐火箭」，每兩至三天倍增，到港菲傭確診數字急升，令外傭荒問題未見曙光。

勞工處1月28日宣布，由2月5日起外傭來港檢疫期與其他人士一樣，由21天減至14天。（資料圖片）

強制檢測｜38處上榜柴灣重災 哥連臣角火葬場第一城譚仔三哥強檢

【08:45】政府今晨（30日）將38個指明地方列入強制檢測公告刊憲，其中37個牽涉八宗本地或與本地個案有關的個案以及六宗與輸入個案有關或可能有關的個案。

其中18間是食肆，包括沙田置富第一城譚仔三哥米線、柴灣環翠商場薩莉亞、觀塘鱷魚恤中心極尚大喜屋日本料理和荃灣昌耀大廈大家樂等。

再有九幢住宅上榜，遍佈港九新界，包括荃灣石圍角邨石菊樓、觀塘安達邨禮達樓和柴灣宏德居德祿樓等。

37個地點中有12個在柴灣區，包括住宅、多間食肆和哥連臣角火葬場。

▼1月29日強制檢測名單▼



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封區｜東涌映灣園4期、大窩口邨受限區完成檢測 無人確診

【07:23】政府昨晚圍封東涌健東路1號映灣園4期聽濤軒第16座、大窩口邨富榮樓及富華樓進行新冠肺炎檢測。當局今早表示，上述地方均沒有發現陽性檢測個案。

▼1.29 大窩口邨富榮樓和富華樓圍封檢測▼



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▼1月29日確診者居住大廈▼



慈正邨正暉樓污水樣本呈陽性 疑有隱性新冠肺炎患者 居民須強檢

【01:30】政府公布，環境保護署與渠務署連同香港大學跨學科團隊近日加強採集污水樣本進行病毒檢測，發現於慈正邨正暉樓檢測到陽性結果，顯示該處所可能有隱性患者存在。政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》第599J章發出強制檢測公告，要求於指定期間曾身處慈正邨正暉樓的人士接受檢測。

政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成強制檢測。即使是已經接種疫苗人士亦必須接受上述強制檢測；同時密切留意身體狀況，即使只有輕微病徵亦必須立即求醫並接受檢測。

政府指慈正邨正暉樓污水樣本驗出陽性，要求居民進行檢測 （資料圖片）

全港倉鼠寵物店今可復業 Little Boss於銅鑼灣等5分店須繼續停業

【00:45】早前全港所有曾售賣倉鼠的寵物店，因出現倉鼠染疫，疑現鼠傳人個案，再擔心現交叉感染令新變種病毒出現，須撲殺逾2,000隻倉鼠，以及所有售賣倉鼠的寵物店需要暫停營業。



漁護署昨晚（29日）公佈，全港大部分可售賣倉鼠的寵物店今（30日）起可恢復營業。漁護署續稱，已對所有相關寵物店內除倉鼠以外的動物，包括兔及龍貓等抽取1134個樣本及1124個環境樣本測試，所有動物樣本的檢測結果均確定為陰性。至於早前涉Delta病毒的Little Boss集團，旗下5間分店則仍需接受調查。

▼1.18漁護署人員在銅鑼灣Little Boss銷毀動物▼



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新冦肺炎｜調查：68%受訪者支持動態清零 比贊成與病毒共存多2倍

【00:35】本港新冠肺炎第五波疫情未遏止，連續七日單日新增逾百宗確診個案，而本港也是全球少數地區維持「動態清零」政策的地方。近日有不少人討論動態清零抑或與病毒共存，紫荊研究院的調查顯示，67.9%受訪者贊同動態清零，而認同與病毒共存只有23.8%，相差約1.85倍。有四分三受訪者認為政府應強制符合條件暫者接種疫苗，應請求中央政府支持實施全民檢測也獲約六成人持。

確診大廈｜將軍澳失守 尚德邨尚禮樓涉無源頭個案 麗港城亦上榜

【00:29】本港連日來確診宗數破百，多區都出現感染個案。今日新增86宗本港個案，葵涌邨疫情未停，單日多18宗個案，大窩口邨亦再有多一座出現初步確診個案，富榮樓於今日晚上圍封強檢。大窩口邨累計有8座大廈確診。

除大窩口外，變種病毒亦令將軍澳失守，尚德邨尚禮樓榜上有名，是第五波以來首現位於將軍澳的確診大廈，並涉無源頭個案；另外，藍田大型藍籌屋苑麗港城13座亦現源頭不明個案。

今日亦新增23幢住宅大樓上榜，土瓜灣4幢有確診患者居住的大廈均為新上榜，其中有兩幢更涉源頭不明個案。

尚德邨尚禮樓（右邊大廈）現源頭不明個案，為第五波疫情以來首次上榜。（資料圖片）

黃大仙疫苗接種站派福袋 內藏過期維他奶 局方：涉40多人明可換

【00:01】部份疫苗中心為了鼓勵到來接種人士，會向期派發「福袋」，《香港01》記者接獲通知，周五（28日）於黃大仙廟宇廣場昨天錯誤派發了一款載有過期維他奶的福袋，已領取該福袋的涉最少數十名市民。



公務員事務局昨日（29日）回覆表示，今天早上得悉黃大仙廟宇廣場的流動疫苗接種站昨天錯誤派發了一款內含過期飲品的福袋，40多人領取相關福袋。當局指，有關市民可於今天（30日）上午10時至下午5時，前往黃大仙廟宇廣埸的流動疫苗接種站更換新的福袋。

接種站派發的維他奶已過期數天，包裝「此日期前最佳」的日期為今年1月11日。（讀者提供）

特首林鄭月娥1月27日

▼1.29 年廿七太子花墟擠滿買年花市民▼



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昨日總覽：疫情．1.29｜增86本地確診 慈正邨正暉樓污水樣本陽性 居民強檢

封區｜映灣園4期聽濤軒第16座晚上8時圍封檢測 涉數宗初步陽性

疫情｜增11宗源頭不明個案 遍佈港九新界 二人經污水強檢發現

增120宗個案 長波樓播毒至歌連臣角火葬場、金鐘遠東「香港地」

凱滙17歲男生確診 父斥衞生署「搬龍門」玩殘一家人 過年難團聚

疫苗通行證｜薛永恒︰正研儲存行蹤 是否擴至公共交通由專家考量

Omicron｜劉宇隆料疫情有機會海嘯式上升 爆發或致2萬名長者死亡

疫情｜駐警總36歲男警長初確診 曾訪葵涌邨探家人 累計5警染疫

疫情｜陳肇始料疫情仍未見頂 不認同葵涌邨居民排隊檢測增風險

回港強檢14日酒店加7日居家監察 勞工處：外傭開始服務起計薪

強制檢測｜40處上榜 包括新城市廣場麥當勞、遠東金融中心香港地

確診大廈｜大窩口邨再增疫廈 紅磡隆基大廈女患者曾訪君臨天下

▼1.29 年廿七市民趕到太子花墟買年花▼



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▼1.28 黃大仙睦鄰街遊樂場檢測點大排長龍▼



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▼1.28 將軍澳圓玄學院第三中學10名師生確診▼

