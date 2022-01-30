疫苗│接種率近8成　市民趕打針過年：唔打針有機會無飯食

第五波疫情持續，香港疫苗接種率目前達79.2%。在農曆新年前夕，中山紀念公園體育館的疫苗接種預約今日﹙30日﹚爆滿，早上現場所見，打針市民絡繹不絕，不過毋須排隊。

打針市民包括年過60的何先生，他表示今日才打首針因本身不傾向接種，當地盤工的他擔心打針後副作用會影響地盤工作進度，故至現時農曆新年假期才打針。他表示之後會接種第二針，但對於現時疫情直言：「無乜擔唔擔心，﹙疫苗﹚所謂保護，係對呢隻﹙病毒﹚，我點知之後有無第二隻乜乜﹙變種病毒﹚出嚟架？」



任職地盤工人的何先生本身不太傾向接種，但｢疫苗通行證｣推行在即，他選擇趁農曆新年假期到場打針。(黃偉倫攝)

何先生年屆62歲，任職地盤工人，今早接種首針復必泰。他表示，由於擔心疫苗副作用令身體不適，需休息而影響工作進度；本身又不太傾向接種，故直至今日農曆新年假期開始，才到場打針。

疫苗通行證等同強迫打針但難監察：10個門口要20個保安喺度 否則必有漏洞

政府稍後將推行「疫苗通行證」，何先生質疑其成效，不少場所都有多個出入口，「10個門口至少20個﹙保安﹚喺度」，否則必然有漏洞，並批評此舉是強迫打針，「你唔打針有機會無飯食，地盤唔入得無工開。」

最重要是疫苗有效率，所謂保護，係對呢隻﹙病毒﹚，我點知之後有無第二隻乜乜﹙變種病毒﹚出嚟架？ 地盤工人何先生

現時政府的目標接種率為九成，暫時香港接種率為79.2%。何先生表示，更重要的是疫苗有效率，部份人已接種約一年，抗體已幾乎消失，而且未必有效對抗變種病毒，尤其日後可能再度變種，｢所謂保護，係對呢隻﹙病毒﹚，我點知之後有無第二隻XX﹙變種病毒﹚出嚟架？｣

第五波新冠肺炎持續，本港疫苗接種率達79.2%。在農曆新年前夕，今日﹙30日﹚中山紀念公園體育館的疫苗接種預約已爆滿，記者今早現場所見，打針市民絡繹不絕，不過毋須排隊。(黃偉倫攝)

另一位市民黃太，今早到場打第三復必泰。她表示之前兩針都是復必泰，由於年紀已大又不時需到醫院覆診，故接種第三針，身邊大部份親友亦已打針。不過她亦批評，「疫苗通行證」有強迫之嫌，對市民帶來不便。她續指，有朋友渴望打針，但有藥物敏感，去年到醫院希望了解是否可以接種，惟要排期近一年；由於未診症，故沒有不宜接種證明，已預料日後不能外出，由家人負責買餸。

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