沙田循道衛理中學兩校工確診12人檢疫　哥連臣角火葬場再有人染疫

本港爆發第五波疫情，衞生署衞生防護中心今日（30日）公布，新增81宗確診個案，疫情持續在校園擴散，沙田循道衛理中學出現爆發，至少兩名校工確診，另有其他初步確診，當局要求12人的校工團隊檢疫隔離；柴灣哥連臣角火葬場再有人確診，患者本月23日出席葬禮，會再追查同場的密切接觸者。



沙田循道衛理中學有校工確診。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，沙田循道衛理中學出現爆發，至少出現兩宗確診及有其他初步確診個案，校工團隊共12人需檢疫。

哥連臣道火葬場再有確診者，患者本月23日出席葬禮。（資料圖片）

哥連臣角火葬場疑長波樓清潔工傳播

另外，哥連臣角火葬場再有確診者，患者與家人於本月23日約下午2時到火葬場出席儀式，懷疑感染Delta，估計與之前個案相關，同場還有其他親友，會再追查同場的密切接觸者。翻查資料，爆疫的彩雲（一）邨長波樓早前有一名火葬場清潔工確診，當局懷疑火葬場出現傳播。

▼1.27 彩雲邨長波樓部分居民要撤至檢疫中心▼

