殺倉鼠｜寵物主人辦超渡會　喇嘛誦經盼2500被殺小動物安息

第五波疫情疑爆發由倉鼠引爆的新月冠變種病毒株Delta，政府下達「殺鼠令」，至今已超過2,500多隻小動物因抗疫而遭人道處理。有組織為使這些小生命能夠得以安息，今日(30日)舉辦超渡法會，邀請法師、得道高僧為小動物們誦經超渡望早登極樂，得以安息。



▼1.30 喇嘛為死於「殺鼠令」倉鼠及小動物誦經超渡▼



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本港本月初爆發Omicron疫情之際，同時出現源頭不明的Delta確診個案，其後當局發現有寵物店店員感染，再從兩批去年12月22日及之後，由荷蘭入口的倉鼠的樣本上驗出對新冠病毒呈陽性，漁護署下「殺鼠令」，也下令有購買該兩批倉鼠的市民交出，以便人道毀滅。結果有超過2,500多隻倉鼠，以及於同一貨倉和驗出樣本陽性寵物店的其他小勳物，遭人道處理。

家內有飼養小動物的Don有見及此，決定今天邀請得道喇嘛進行佛教儀式，為喪失的小生命超渡，望牠們能渡過彩虹橋，早日適應新生活。

整個法事過程約兩小時，兩位喇嘛一直唸誦經文，希望觀音能為眾生超度。枱上擺放着數隻寵物的骨灰，和象徵2,000多隻因抗疫喪失生命的倉鼠的照片。途中喇嘛有邀請在場各人向觀音參拜，皆因可為各動物在此生所造成的孽懺悔，讓他們早日在後世生活。

今天除了為因疫情而先去生命的倉鼠超渡，Don透露亦有為6至7隻貓狗進行火化，「我哋一直都有同『毛孩關注組』合作，有熱心人會將啲冇主人既貓貓狗狗拎番嚟畀我哋處理」，「有啲個案係比車輾過等等咁，但係我地都會幫佢執得好好睇睇，希望比番個安慰比動物或主人。