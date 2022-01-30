殺倉鼠｜寵物店重開鼠蹤杳　入店市民嘆只感空虛：講唔出口嘅悲傷

早前有倉鼠驗出Delta病毒，政府撲殺逾2,000隻倉鼠，並下令所有售賣倉鼠的寵物店需停業，大部份有售倉鼠寵物店今（30日）可重新營業。下午旺角通菜街一帶，部份原本有售賣倉鼠的寵物店雖已重開，但原本飼養倉鼠的箱子如今空空如也，不再見倉鼠蹤影。

有飼養倉鼠的市民坦言，過往走進寵物店，｢好多隻小可愛﹙倉鼠﹚望住你｣，今日只餘下空虛感及失落，有種｢講唔出口嘅悲傷｣。她表示，受寵物店停運影響，無法購買乳酸菌供倉鼠食用，幸而牠健康未受影響，她又批評｢殺鼠令｣不人道及有點弱智，曾因此痛哭，至今未能釋懷。



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旺角通菜街原有數間店鋪售賣倉鼠，不過其中一間Little Boss，即曾出現染疫倉鼠的分店，以及仍受衛生防護中心調查中的 I Love Rabbit仍未重開。雖然其他寵物店已重新仍業，不過現場所見，已不過倉鼠影蹤。

原本飼養倉鼠的位置，如今空空如也。（鄭子峰攝）

寵物店停業無法買乳酸菌 幸便秘倉鼠無大礙

鄧小姐今午到其中一間寵物店購買倉鼠食用的乳酸菌食品，她飼養其寵物倉鼠約1年半，再之前都有飼養經驗。她表示，由於倉鼠的腸胃較差，較易出現便秘等問題，適量服用乳酸菌有助改善腸胃，但受寵物店停業影響，一直無法購買相關產品，其倉鼠無法服用，幸而未影響健康。

憶殺鼠難釋懷 鄧小姐：人係命倉鼠又係命 點解要咁對佢

說起政府殺鼠決定，鄧小姐憤言｢有少少弱智｣，且不人道：「人係命，倉鼠又係命，咁點解你要咁對佢呢？當初禽流感又係，一隻有問題就殺晒所有雞，依家倉鼠可能得幾隻有問題，你又全部殺晒，咁我覺得其實唔太人道，所以我到依家都係釋懷唔到。｣

寵物店倉鼠箱空空如也 從前很多小可愛望實你情景不再

鄧小姐續稱，當日目睹新聞片段時，「眼淚就湧咗出嚟」，不理解政府的決定，｢睇住新聞，夜晚嘅時候一大班著住藍色衫，去到將啲倉鼠放喺紅色膠袋、紅色盒帶走嘅，個刻係覺得好悲痛囉。｣

寵物店內原本展示倉鼠的箱子如今空空如也，鄧小姐表示過往「好多隻小可愛望住你」，如今卻只餘下空虛感及失落，「係講唔出口嘅悲傷。」

陳氏夫婦飼養了倉鼠及熊仔鼠，二人今日同樣到寵物店購買倉鼠的糧食。二人表示，家裡只餘下小量倉鼠糧食，但自寵物店停業以來，「周圍搵都無」，幸而今日成功購買。對於之前有寵物的環境樣本驗出陽性，他直言未感到擔心，並批評港府之前的措施過份，指澳門政府為大批倉鼠做檢測，香港卻直接銷毀。