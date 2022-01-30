封區｜土瓜灣燕安街及駿發街有確診　石籬二邨石華樓污水呈陽性

本港爆發第五波疫情，多區相繼出現確診個案。政府今日（30日）晚上宣布，由於土瓜灣「十三街」燕安街18號、20號及駿發街17、19號出現數宗陽性檢測個案，涉及變異病毒株，需要圍封強檢。



政府又公布，葵涌石籬二邨石華樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性懷疑在大廈內有隱形患者，同樣需要圍封強檢，預計明日上午7時解封。



▼1.30，政府晚上8時圍封土瓜灣燕安街18號、20號及駿發街17、19號▼



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土瓜灣燕安街帶Omicron

衞生防護中心今日亦公布，新增81宗確診個案中，有15宗屬無源頭，當中10宗與變種病毒株Omicron變種病毒株有關，包括居住土瓜灣燕安街18號的患者。

政府發言人表示，由於近日發現數宗土瓜灣燕安街18號、20號及駿發街17、19號住戶的陽性檢測個案，涉及變異病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

今晚8時起，政府限制在土瓜灣指明「受限區域」內的人士，須留在其處所並接受強制檢測，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日上午約7時完成此行動。

政府圍封土瓜灣燕安街18號、20號及駿發街17、19號。（食衞局文件）

葵涌石籬二邨石華樓污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，需圍封強檢。(Google地圖）

石華樓疑有隱形患者

政府又指由於葵涌石籬二邨石華樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

今晚8時起，政府限制在葵涌指明「受限區域」內的人士，須留在其處所並接受強制檢測，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日上午約7時完成此行動。