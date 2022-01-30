社署財務科職員及署理高級稅務主任初步確診　灣仔兩辦事處須關閉

疫情持續，社會福利署今日（30日）公布，一名在財務科工作的職員初步確診，曾於本月24及26日在灣仔修頓中心上班，亦在本月28日到過胡忠大廈，上址的社會保障付款組服務櫃位及社署辦事處會明日（31日）關閉。

另外，稅務局公布，一名在灣仔稅務大樓13樓工作的署理高級稅務主任初步確診。該名人員於本月27日發病，翌日為最後上班日期，同層所有職員需接受檢測。而13樓不設對向公眾人士開放的服務櫃位。



患者曾在胡忠大廈10樓工作。（資料圖片/黃偉民攝）

社署今日表示，一名財務科工作的職員初步確診，患者日常工作毋須接觸公眾，最近分別於本月24至26日在修頓中心23樓上班，以及於本月28日在胡忠大廈10樓工作，患者工作時一直有佩戴口罩，於上班期間一直有進行體溫探測，體溫正常。

社署表示，已安排為相關地方進行全面清潔及消毒，並與衞生署衞生防護中心保持緊密聯絡，以作出合適的跟進。設於修頓中心23樓（包括社會保障付款組服務櫃位）及胡忠大廈10樓的社署辦事處會於明日關閉。

社署重申，在疫情期間，一直嚴格執行各項防疫措施，包括為進入辦公室人士量度體溫，向職員提供口罩及其他個人防護裝備等，亦已提醒所有人員須注意個人衞生，並時刻提高警覺，如發現身體不適，必須馬上求醫。

（資料圖片／梁鵬威攝）

署理高級稅務主任初步確診 上周五最後一天上班

另外，稅務局公布，一名在灣仔稅務大樓13樓工作的署理高級稅務主任初步確診。該名人員在本月27日感到不適，翌日接受病毒檢測，昨日（29日）初步證實對新冠病毒呈陽性反應。她負責處理內部文書工作，不用與公眾人士接觸，工作時均有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。

局方指，她最後一天在辦公室上班的日期是1月28日(上周五)；13樓沒有向公眾人士開放的服務櫃位。稅務局指，已按衞生防護中心指引，徹底清潔和消毒稅務大樓13樓，並會安排在該樓層工作的所有職員接受檢測。

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