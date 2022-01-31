劉宇隆指達9成接種　死亡率少於千分一　可為新冠疫情準備退場

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆早前提出，香港應為新冠病毒演變成風土病準備「退場計劃」，但先決條件是接種率達九成，且要將死亡率控制至少於千分之一，再因應情况調節社交距離措施。他今日（31日）在港台節目《千禧年代》表示，目前應先做好將接種率推高至9成，再思考一旦退場，社交距離措施將如何調節，估計退場需時至少3個月。



疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆。（資料圖片）

劉宇隆表示，新冠疫情不會無限期大流行，必定走向風土病，故需等候時機退場，首要是死亡率接近流感，則少於千分之一，以及接種率達9成。他指，以全人口作為基數，本港應有670萬人接種，但仍有約140萬人仍未打針，直言「打疫苗不是要預防感染，而是（避免）感染後出現重症死亡」，而退場時機不應太早，否則會付出沉重的死亡代價。即使有地區選擇與病毒共存，他認為代價好高，「不是寫個勇字就衝上去」。

他形容目前接種率「兩頭不到岸」，解釋指長者接種是重中之中，期望在「半強逼」措施下接種率可近9成，也希望最終達至各年齡層接種率約9成，屆時才達到基本條件，做到死亡率少於千分之一。

退場過程料不會少於三個月，他表示，只要接近甚至低過流感的死亡率，才有條件思考與病毒共存，故本港需思考退場機制措施，包括有效分流患者，如家居治療、調配醫護到社區式的看護中心等，與醫管局緊密聯繫，了解醫療系統負荷，有數據支撐下「退場就信心滿滿」。

他又指，Omicron的致命率不及Delta，但估計接種率達9成只是「僅僅夠」，一旦確診個案增至千宗，必須即時收緊社交距離措施，優先是娛樂場所，最後才是學校。

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