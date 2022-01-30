疫苗通行證或需實施一段時間　許樹昌：9成接種只係短期策略目標

Omciron持續在本港蔓延，政府將在2月24日推行「疫苗通行證」擴大599F表列處所範圍至「室內能夠使用的都要做」。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（30日）在無線新聞節目《講清講楚》表示，疫苗通行證將維持一段時間，「初期目標是一針，之後兩針，之後加強劑」，即使首階段接種率達標，仍視乎疫情是否受控，才可考慮逐步放寬社交距離措施。



許樹昌表示，疫苗通行證將維持一段時間，「初期目標是一針，之後兩針，之後加強劑」。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

認同交通工具及探病也要疫苗通行證 惟執行上好大困難

許樹昌表示，在公共衛生角度上，公共交通工具、商場、超級市場應適用「疫苗通行證」

，但執行上有好大困難：「多人去自然危險成數較高，有人未打針但帶病毒，可引起爆發。」他補充，醫院亦屬高危場所，相信探訪者亦適用，但求診者則不會因未打針而拒收，「始終救急緊要」。

首針90%接種率為策略性指標 之後還有第二針及加強劑

政府以90%為接種策略性指標，許樹昌表示只是短期目標，「一針保護力不足夠……疫苗通行證會維持一段時間，初期目標是一針，之後兩針，之後加強劑，可能年中有第二代疫苗，所以疫苗通行證會持續有用，隨著時勢及疫苗供應再調整」。

一針保護力不足夠，疫苗通行證會維持一段時間，初期目標係一針，之後兩針，之後加強劑，可能年中有第二代疫苗，所以疫苗通行證會係持續有用，隨著時勢及疫苗供應再調整。 政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌

至於社交距離措施何時才可放寬，他認為即使第一針接種率達9成，也要視乎疫情是否受控，若主要屬輸入個案可考慮放寬，重申接種率高，疫情相對嚴重性減少，「打針後即使抗體下跌，仍有T細胞反應，減低重症、入院、死亡風險」。

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若確診個案維持高雙位數 恢復面授課可能要再延後

被問及復課條件，他說，倘源頭不明個案多、確診個案維持高雙位數字，面授課堂可能要再延後，待放緩至單位數時，可考慮恢復半日制。

他又指，近期花墟人流大增，不少市民在農曆新年期間會拜年，關注假期後會否再出現反彈，呼籲市民購買年花要戴好口罩，避免大型跨家庭拜年。