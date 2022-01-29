疫苗通行證｜薛永恒︰正研儲存行蹤　是否擴至公共交通由專家考量

為配合下月24日推出的「疫苗通行證」，應用程式「安心出行」將推出更新版本，加入自動顯示針卡。

創新及科技局局長薛永恒在接受電視台訪問時透露，當局正研究方法儲存市民的出行紀錄，「知道大家去過某些處所」，方便日後追蹤確診者。對於有專家倡將疫苗通行證擴展至公共交通工具並設罰則，薛永恒表示交由專家考量。

據了解，目前港府尚未就「疫苗通行證」引入到公共交通系統，與相關服務營辦商展開討論。有運輸業界消息指，措施勢對市民出行有影響，憂難有可行辦法取得平衡。



NOW新聞台今日（29日）播出薛永恒專訪。薛永恒提到，「安心出行」推出更新版本，加入了自動顯示針卡，市民毋須另行登記個人資料。因疫苗接種紀錄已載有市民的聯絡方式，當局正研究方法儲存市民的出行紀錄。

薛永恒表示，「我哋只要用一啲科技工具將資料儲存，知道大家去過某一個處所，如果真係咁唔好彩，同樣處所裏出現咗確診者，就多了一個工具。一，你可以用安心出行，我主動通知你，另一方面，我亦都可以將你疫苗通行證紀錄，可以攞到，然後主動打電話，你應該要去check一check做檢測。」

據《香港01》了解，港府目前尚未就「疫苗通行證」擴至公並交通服務的安排，向公共交通服務營辦商諮詢意見，以及提出具體方案。不過有業內人士擔心，有關措施一旦落實，勢影響公共交通服務效率，對市民出行有廣泛影響，憂難有可行方法取得平衡。

薛永恒︰引入搭車強制掃碼或展示疫苗通行證需諗通啲

政府專家顧問袁國勇昨日（29日）在NOW新聞台的專訪中，建議可將「疫苗通行證」擴展至公共交通工具，並設罰則。薛永恒表示，「交通工具的而且確人多而且繁忙，如果你話一定要所有搭乘交通工具嘅朋友，一定要掃安心出行二維碼，或者到時要展示疫苗通行證，難免運作上，我哋要諗通啲，如果唔係可能會引致人群聚集，亦都可能會影響到防疫抗疫，我就會交返畀防疫抗疫專家做個考量。」

▼食環署更新程式為處所掃瞄針卡▼



翻查特首林鄭月娥於1月27日的公布內容，「疫苗通行證」方向是「涵蓋所有室內處所」，並已推出安心出行更新版，會結合打針紀錄，在入處所掃二維碼時同時處理，她否認安心出行是否變相實名制，指要做確診個案追蹤工作時，會透過處所提供客人的接種記錄做追蹤，亦否認形同強迫市民打針，指只是令不接種者少了選擇。