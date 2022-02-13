手術後噁心嘔吐辛苦過傷口痛？女性、易暈船浪、婦科手術較高危

不少病人試過手術後噁心嘔吐不適，甚至連黃膽水也嘔出來，覺得較傷口疼痛更辛苦。三成病人手術後會有噁心嘔吐，兒童、女性、非吸煙、平日會暈船浪暈車浪、進行婦科及膽囊手術等，及需用較高劑量嗎啡類止痛藥，更有八成機會出現此副作用。醫生可調節麻醉藥種類及劑量，如減少嗎啡劑量或使用化療用止嘔藥，以減少病人手術後噁心嘔吐。

撰文：醫善同行醫學顧問、麻醉科專科醫生李璧連



當年自己接受半身麻醉剖腹產子，手術後嘔了差不多一整天。每隔數小時嘔一次，而且是噴射式嘔吐，需注射止嘔藥，但止嘔藥效用也不大。因為進食後又嘔而需吊鹽水，回想起來很辛苦。護士建議我不要再飲湯，嘗試吃餅乾醫肚，真的減少胃脹感覺，較為舒服。

雖然沒有科學證據解釋吃餅乾代替飲湯，是否真的能減少嘔吐，但噁心嘔吐是手術後常見副作用。我於剖腹產子過程中用了嗎啡類止痛藥，相信是術後嘔吐的原因。

手術後噁心嘔吐有不同程度，有些病人只會噁心數分鐘，即想嘔又嘔不出來；有些病人會同時有噁心嘔吐，加重不適。有病人因未曾進食，連胃酸或黃膽水也嘔出來；也有病人形容嘔吐較傷口疼痛更難受。嚴重嘔吐可增加進行了腹部手術病人的傷口病楚，或可令進行了腦科手術病人的腦壓上升，引致腦出血。有病人對之前手術後嘔吐猶有餘悸，增加再做手術的壓力。

現時醫學界未完全了解手術後噁心嘔吐的確切原因，約有三成病人手術後會出現此副作用，高風險病人更有八成機會，包括兒童、女性、非吸煙、有暈船浪暈車浪、進行腹腔鏡、減肥、婦科或膽囊手術；使用吸入性麻醉劑或笑氣、或較高劑量嗎啡類止痛藥；手術創傷性較大，時間較長等。全身麻醉較局部麻醉，術後出現噁心嘔吐的風險也較高。

要減少病人手術後噁心嘔吐，醫生會平衡手術安全性及止痛效果，來調節麻醉藥種類及劑量。如減少使用吸入性麻醉劑、笑氣或嗎啡劑量。較複雜及時間長的手術，都會於手術麻醉期間同時使用止嘔藥，甚至使用化療用的止嘔藥。迄今為止，5-HT3 受體拮抗劑仍是臨床上最常使用的止嘔藥。一些新藥物如NK-1 受體拮抗劑，及更加長效的5-HT3 受體拮抗劑，減少手術後噁心嘔吐效果越來越好。

此外，手術會盡量以微創方式進行，減低創傷從而減少嗎啡劑量；若不能進行微創手術，可考慮在傷口加上局部麻醉，減輕痛楚，以減少嗎啡劑量。

病人手術後也不應立即吃得過飽，飲水或飲湯時分開數次，每次遂少份量飲，以免胃部突然澎脹而嘔吐。若要押後手術，可安排病人吊鹽水，以免病人手術前太餓或缺水，增加手術後嘔吐機會。

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