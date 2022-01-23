腰椎管狹窄劉伯舉步維艱　內視鏡微創手術傷口一厘米根治痛症

已八旬的劉伯，現在每日會到九龍公園做運動，閒時會行山，想行多遠就多遠。看到現在的他，難以想像原來他曾飽受腰椎管狹窄之苦，由不能彎腰拾東西，惡化至行數十步腳又痺又痛，即使前面風景有多美，都難以再行近一步。直至跨過心理關口做手術根治，劉伯像重獲新生，「依家行幾遠我都無事，你話我揀得啱唔啱，你要長痛定短痛？」

撰文：醫善同行慈善基金



約 20年前劉伯開始有腰椎痛問題，蹲下或彎腰拾東西都感痛楚，醫生指他患有腰椎管狹窄。腰椎管狹窄是繼膝關節炎後，第二種最常見引致成年人或長者走路有困難的骨科問題。椎管是人體脊椎內藏著脊髓神經的管道，腰椎管狹窄症是指腰椎的椎管部份、外旁側的神經根管道及椎間神經孔變窄。

椎管內壁變窄令神經受壓致腳痛、麻痺

發病原因可以是椎體的小面關節退化性病變、黃韌帶增生、變厚、椎間盤塌陷或其他原因引致椎管內壁變窄，令神經受壓，一般可以磁力共振掃描診斷。此病可引發不同症狀，如腳痛、神經痛或麻痺等，及嚴重活動困難。

當時劉伯病情未嚴重至影響日常生活，醫生建議他接受物理治療。多年來經常返內地工作，亦順便安排技師到內地家中為他推拿，每周三至四次，紓緩痛楚。

2020年新冠肺炎疫情爆發，劉伯無法再回內地接受推拿，腰椎痛問題惡化，「行五六十步已經行唔到，初頭麻痺，再行變痛；有得坐就坐，無得坐就挨，停一陣先再行」。劉伯不但無法像以往到處遊山玩水，甚至日常外出都受限制。

好多地方想去都行唔到，就算坐的士都要行去，有時的士唔係停係你面前，有時行出街口截都行唔到。入去舖頭買嘢，無櫈畀你坐，企係度都唔掂，就挨下唔郁 劉伯

被痛楚折磨一年多，即使疫情穩定後人人恢復行街食飯郊遊，劉伯仍然「舉步為艱」，每次出街反而令他更痛苦，有時寧願留在家中，「想睇嘢睇耐啲都唔得，直情唔過癮，直情想死」。

無法再承受痛楚下，今年4 月劉伯向骨科專科醫生求診。醫生指他的腰椎管狹窄情況嚴重，有骨刺增生及四節骨受影響，必須做手術。劉伯說，當時想過自己年事已高，擔心未必能承受手術，也有朋友勸他不要做手術。他曾向醫生說笑，指自己手持大量股票，希望仍有時間可以出售，「醫生拍一拍我膊頭，話包你賣得出」。

但係日日咁痛，做手術死咗都無辦法，好過成日係度捱，長痛不如短痛」。 劉伯

半多個月後，經過約4小時的手術，不但令劉伯再有精神研究股票，更可靠自己雙腳去想去的地方。手術約兩周後第一次踏出家門，沒有痛楚纏身，劉伯每行一步都感到久違了的輕鬆自在，「痛咗咁耐，做完手術第一次出街好開心」。他由最初適應期慢慢行一會又休息一會，不知不覺間不再需中途休息，可越行越遠，回復未病前的活動自如，「初初唔信咁快好，依家好放心去買嘢行街」。

劉伯：每日可走半小時到九龍公園做運動

由以往曾經「痛到食唔落」，到現在每日可以走路半小時到九龍公園做運動，劉伯感到身體越來越健康，心情開朗不了，全因當初決定做手術。

腰椎管狹窄手術可以於公立醫院進行，傳統微創手術傷口有兩至三厘米；今次劉伯採用的內視鏡微創手術，傷口少於一厘米，創傷性更低，所以劉伯很快康復。

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