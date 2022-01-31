伊院首行5G手術室先導計劃　醫生：4K畫面如臨現場　助跨專科合作

現時進行外科手術時，醫生會利用顯微鏡、内窺鏡等科技備配合。自去年底開始，伊利沙伯醫院采用5G手術室先導計劃，利用5G 4K超高清畫質直播輸出畫面，即使置身身處在手術室外，都能透過平板電腦觀望手術，以超高清畫面恍如置身現場參與，亦方便同時跨專科的手術合作，畫面傳遞時間延後少於1秒，醫生可即時提供專業意見。



有顧問醫生形容「好似置身現場咁」，「如果手術室内有咩事，以前只可以打電話通知，出面醫生換衫、洗手最快都要10分鐘先可以去到支援。」



4G時代畫面畫面延後一、兩秒對手術影響可大

伊利沙伯醫院自去年底透過5G手術室先導計劃，利用5G 4K超高清技術，為7名病人完成腦神經、開腦、脊椎等相關的手術。九龍中醫院聯網資訊科技部系統經理鄭宏表示，以往手術之可輸出1080p的畫質，4G畫面亦會有一至兩秒畫面延後，「一、兩秒延誤對手術可以好大影響。」而新引入的5G技術，即使透過平板電腦畫面，圖片放大後都能清楚看見。

現時伊利沙伯醫院有2個手術室提供5G技術，兼容12類手術室儀器及系統接入，主要為神經外科等類別手術。伊利沙伯醫院神經外科顧問麥凱鈞醫生指，使用5G設備的手術室事前需要10分鐘準備，並不會套用在緊急手術，而醫生預先會跟病人詳細說明過程。他解釋，手術室內鏡頭會直播輸出「4種畫面」：分別是超高清4K二十倍放大鏡頭，畫面被放大後都不會失真；手術常用的顯微鏡鏡頭；拍攝整個手術室內的廣角境畫面，即使沒有在手室內的醫生或其他實習醫生都能夠掌握手術內的人員運作情況；及手術導航系統。

5G技術手術室兼容12類手術室儀器及系統接入，手術室內鏡頭會直播輸出「4種畫面」。

便利手術中醫生提出諮詢

麥凱鈞強調，直播系統只容許特定程式及用戶，確保內容不會洩漏。他指一般手術進行中，主導權依然會交予手術醫生，然而當發生意外或需要意見諮詢時，顧問醫生可透過平板電腦上畫圖，具體地指出問題之處。「例如如果想話切除某個位，你就咁指可能好難解釋，咁可以即時透過平板輸出個畫面，畫出具體位置。」

伊利沙伯醫院神經外科顧問麥凱鈞醫生（左）指，5G 4K畫面如身處現場，即使放大圖片亦不影響畫質。（梁思行攝）

麥凱鈞期望日後此項5G 4K技術可從兩方面發展，首先幫助醫院内部，跨專科合作，亦可以更有效率幫助資深醫生監督手術過程，不同費時實體出入手術室。另一方面希望5G技術能跨醫院聯網合作、如九龍眼科醫院，即使專科醫生身處其他醫院都能夠透過直播提供專業意見，手術室内減輕人流出入引起的風險。