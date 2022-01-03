那打素醫院推「換骹掂」App　涵蓋手術須知、地圖找區內復康設施

位於新界東醫院聯網的雅麗氏何妙齡那打素醫院，於今年5月推出「換骹掂」流動應用程式，為關節置換手術的病人提供術前及術後一站式資訊，包括涵蓋術前術後須知、術後運動影片教學、關節保養教學、常見問題等。用家亦可透過復康地圖功能，尋找區內復康運動設施，亦可以自行透過功能記錄自己的康復進度。



用家之一、60歲的陳先生指，在手術前，物理治療師教導他一系列的術前及術後運動，不過由於運動有很多種，加上每個動作要維持的時間長度不一，容易感到混淆。但自從下載應用程式後，可以「跟住（影片）做」，例如抬腿、單腳平衡等的動作。



雅麗氏何妙齡那打素醫院推出「換骹掂」流動應用程式，為關節置換手術的病人提供術前及術後一站式資訊，包括涵蓋術前術後須知、術後運動影片教學、關節保養教學、常見問題等。（曾凱欣攝）

「換骹掂」流動應用程式於今年5月正式推出，市民可透過醫管局官方應用程式「HA Go」內，下戴「換骹掂」，再按指示輸入個人資料，以啟用「換骹掂」應用程式。

以往複診時間有限 難短時間解答病人疑難

開發團隊成員之一、矯型及創傷（骨）外科副顧問醫生余敬行指，對關節置換手術的病人而言，除手術外，病人在術前術後的教育及護理亦同樣重要。以往醫院會為病人提供一系列小冊子及需知，但不少做換骹手術的病人亦較為年長，難以消化海量的文字資訊，加上醫院的病人量多，每次的複診時間有限，醫生難以在短時間解答病人一系列問題。

用家可以Google map尋找鄰近復康設施

團隊於是構思將一系列的資訊濃縮成流動應用程式，方便病人隨時隨地翻閱。一級物理治療師麥卓恒在介紹時指，由於不少病人在家中沒有設備進行復康運動，但單靠醫院為病人在術後提供、每周約一至兩次的物理治療並不足夠。於是團隊花近500小時的時間，走訪整個大埔標記在社區內各種復康設施，用家可以透過Google map功能，尋找自己鄰近的復康設施。另外，應用程式內涵蓋一系列術前術後須知、術後運動影片教學、關節保養教學、常見問題等。

余醫生指，應用程式另一大功能是可以讓病人記錄康復進度及手術日期、種類和關節型號；病人可以自行在每日記錄痛痛楚程度、步行耐力等，掌握自己的關節狀況，醫生在複診時亦可以更方便見到病人的進度，加快診治時間。他指，應用程式推行至11月，全港已有603次下載量，在醫院269位完成關節置換的病人中，有逾八成人已有使用應用程式，不少更是60歲或以上的長者。

復康運動多易感到混淆 陳生：現在可跟影片做

用家之一、60歲的陳先生，在今年11月中完成關節置換手術。他指，關節痛已經困擾他跟7至8年，但一直沒有真正了解原因，「以為係風濕」，直到約4年前，到那打素醫院進行檢查，醫生指他的關節已退化，需要排期做手術。在手術前，物理治療師教導他一系列的術前及術後運動，好讓他在手術前鍛鍊肌肉加快日後復康過程。不過，陳先生笑言，由於運動有很多種，加上每個動作要維持的時間長度不一，容易感到混淆。但自下載應用程式後，可以「跟住（影片）做」，例如抬腿、單腳平衡等的動作。

團隊計劃於2022年上旬，將應用程式推出至威爾斯親王醫院及北區醫院，未來期望可推廣至全港的公立醫院。