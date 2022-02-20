早期肺癌無聲無息　不少人打針、轉工驗身發現　延醫錯過手術時機

肺癌是癌症頭號殺手，因早期肺癌大多沒有症狀，香港醫療系統也沒有篩檢肺癌服務，很多肺癌患者都是無意中發現自己患病，如接種疫苗前或轉工前進行身體檢查照肺才發現。不少病人忽略咳嗽或輕微咳血等病徵，直至肺腫瘤擴散才求醫，增加治療難度。

撰文: 醫善同行醫學顧問、呼吸系統科專科醫生黃琼英



忽略咳嗽或輕微咳血等症狀，可令肺癌惡化至晚期。一名女病人約2年前發現咳嗽帶血絲，接受肺部X光檢查發現肺部有陰影。她自覺當時46歲，一向身體健康，從不吸煙，推斷自己只是「咳得太大力咳損咗」。她服用中藥後咳嗽有好轉，便沒再理會肺部陰影。

兩年後她再次咳中帶血，而且有點氣喘及胸口痛。反覆治療兩個月後才往檢查，發現肺腫瘤已佔肺部三分之二，並且擴散至肺膜。她想做手術把全部腫瘤切除，可惜時機已過；手術做不成，只可嘗試用藥物控制病情。

肺腫瘤躲在血管後X光檢查未能發現

另一名60多歲男子一向注重健康，不吸煙，定期驗身，包括肺部X光檢查。這次驗身半年後開始咳嗽，獲處方治療氣管敏感藥物。他服藥時病情好轉，但停藥後又再咳嗽，曾向中醫、數名家庭科和専科醫生求診。因當時剛爆發新冠肺炎疫情，他剛驗身的肺部Ｘ光檢查又正常，心想應該不會有大礙。

但咳嗽持續大半年沒好轉，他自己也感奇怪而再求醫。檢查顯示他肺功能正常，沒有氣管敏感；肺部電腦掃描發現，肺腫瘤躲在血管後面，X光無法檢查到。當時腫瘤壓住氣管及血管，亦已轉移至肋骨，屬晚期肺癌。

婆婆手術前照肺發現陰影拒跟進 年半後腫瘤延兩邊肺

接種疫苗前或轉工前等做身體檢查，才無意發現患肺癌的個案也不少。 一名32歲女子因轉工，入職前需接受肺部X光檢查，發現肺部有約1.3厘米的陰影，經氣管鏡檢查後證實患肺癌。她本身身形瘦削，沒吸煙，沒有任何症狀。幸好正電子掃描顯示屬一期肺癌，手術後康復。

另一名80多歲婆婆因腰骨痛，要做腰椎手術，手術前接受肺部X光檢查了解身體狀況，發現肺部有陰影，不排除是癌症。醫生勸她先做肺部檢查，她因沒任何咳或胸痛症狀，斷然拒絕，只想盡快治療腰骨痛。手術後腰痛好了，可惜一年半後肺部病情惡化，慢慢呼吸變得困難，肺腫瘤已蔓延至兩邊肺。她拒絕藥物治療，最終不治。

氣管敏感治療8星期無好轉應接受肺部電腦掃描

肺癌越早診斷，康復機會越高。咳嗽加上其他症狀，例如痰中帶血、胸口痛或氣喘，要盡早檢查。咳嗽很多時由氣管敏感引起，不少市民會自行處理，又喜歡中西合壁治療。但市民必須留意，若咳嗽接受治療超過3星期沒有好轉，需考慮接受肺X光檢查；若超過8星期沒好轉，應接受更徹底檢查，如肺部電腦掃描(CT)，不要以為照一張X 光就完全清楚是否患肺癌。若X光 或 CT 顯示肺部有陰影，不論症狀有否好轉都要再跟進。

近年越來越多不吸煙者患肺癌，尤其是女性，高危人士包括家族有患肺癌歷史、經常接觸二手煙或致癌物質、或在空氣不流通的地方煑食等。現時歐美國家建議長期吸煙者，接受低輻射量電腦掃描篩查肺癌，但沒針對非吸煙者的建議，故非吸煙者也需留意自身風險。

「01醫務所」與慈善團體【醫善同行】合作，逢周日刊登由醫護人員撰寫的醫健文章。醫善同行於2019年成立，期盼凝聚社會上的愛心和力量，鼓勵有心人踴躍參與醫善同行舉辦的義工計畫，各展所長，幫助弱勢社群。



醫善同行會以專業團隊的運作方式，致力提高贊助人與贊助機構的信心，達到取諸社會，用諸社會的目標。



網站亦會為巿民提供正確的醫療資訊；並舉辨不定期的醫療健康講座和義診，同時積極與其他社區組織及醫療機構協作，為市民提供各種醫療服務優惠。

