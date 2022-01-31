網友涉大麻迷姦女生　被告稱事主曾四肢拍床求快　全部罪名不成立

無業男網上結識同有吸煙習慣的17歲女學生後相約見面，男方藉詞看Netflix建議上酒店，女生疑吸過男方提供的手捲煙後失去知覺，清醒後覺曾被侵犯，連內褲及鞋襪都未穿便衝出酒店及報警。無業男否認以大麻迷姦女生，案件在高院審訊時，他辯稱兩人吸食大麻後，在床上發生性行為，事主更叫他「快啲插入嚟」，而事後他有向事主提及暫不想拍拖。陪審團今(31日)在高等法院經退庭商議，裁定強姦及施用藥物等兩罪均不成立。



被告葉偉達（31歲，無業）被控一項強姦罪，及一項施用藥物以獲得或便利作非法的性行為罪，指他於2020年6月9日，在荃灣一間酒店強姦女子X，以及向X施用藥物即大麻，以獲取非法性行為。5男2月陪審團以5比2裁定被告強姦罪不成立， 施用藥物以獲得或便利作非法的性行為罪則一致裁定他罪脫。

控方案情指，事主X和被告於2020年6月透過交友軟件認識，兩人聊天，並相約在6月9日到荃灣逛街及吃飯。X下課後，身穿校服裙應約。

被告葉偉達否認以大麻迷姦17歲女網友。(李慧娜攝)

X稱吸下大麻如靈魂出竅不能動彈

X早前作供指，她與被告見面時表示很熱，被告便建議到酒店看Netflix並吸煙。他們抵達酒店後，被告取出一枝手捲煙，兩人輪流吸食。X吸過手捲煙後，感到不適並攤在床上。她當時有意識，但不能動彈，也無法說話，猶如「靈魂出竅」。而拿著iPad的被告突然放下iPad，並開始摸她手臂和大腿內側，更脫去她的內褲，將陽具插入她的下體。X指，由於無法控制四肢，未能制止被告。

遭被告侵犯後，X便去沖身，那時她才清醒過來，想盡快離開。她趁被告睡著後離開，連鞋襪也未有穿上，在酒店地下向途人求助。

邊抽大麻邊看千與千尋

被告自辯時則指，和X見面前，兩人曾談及有吸食大麻，遂相約在案發日見面。兩人到達酒店後，在浴室吸食大麻，X其後表示自己「stone」。他們之後在床上，使用被告的平板電腦觀看Netflix，並揀選電影《千與千尋》。數分鐘後，被告吻X，二人互相愛撫，期間被告脫去X的衣服。

被告稱性交後曾表示暫不想拍拖

期間，被告用手指插X的私處，對方著他：「快啲插入嚟。」他曾稱要離開房間買安全套，X卻稱：「我唔理，快啲插入嚟。」她同時四肢打了床一下，兩人遂性交。

性交後，兩人聊天，期間被告表示現時不想拍拖。兩人先後洗澡，然後在床上攬住對方休息。惟X之後穿衣，未有交代去向下，離開房間。

案件編號：HCCC166/2021