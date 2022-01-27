01直擊・童樂居｜保兒會總幹事蔡蘇淑賢辭職首日回辦公室不作回應

香港保護兒童會轄下｢童樂居｣爆出虐兒醜聞，獨立檢討委會員昨日（26日）交代檢討報告，提到已接納該會總幹事蔡蘇淑賢請辭。

《香港01》今早（27日）於保護兒童會門外守候，大約9時50分，戴上帽子的蔡蘇淑賢與助手到達門口，二人發覺記者在場時，一度轉身跑走躲避，蔡蘇淑賢走進旁邊的後巷，在行走數步後，發覺記者尾隨時，再折返跑回正門入口。記者之後透過門聆對講機與協會職員對話，對方指蔡蘇淑賢全日都需開會，未能回應事件。



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將留任至新總幹事履新 不處理童樂居事務

年薪近160萬元的蔡蘇淑賢，因應虐兒醜聞，向保護兒童會請辭，將留任至新總幹事履新。虐兒醜聞於去年12月24日被揭發，蔡蘇淑賢只曾在12月28日會見傳媒回應事件，當時未有就醜聞致歉，現時她不能處理童樂居事務

在蔡蘇淑賢請辭後的第一天，《香港01》今早8時半到保護兒童會位於太子的辦公室門外守候。辦公室的辦公時間由9時開始，大約9時48分，蔡蘇淑賢與助手到達辦公室門口，當二人發現記者時，旋即轉身跑走離開，戴上帽子的蔡蘇淑賢走進旁邊的後巷，助手則循另一方向離去。

▼1.26 保護兒童會公布涉及「童樂居」報告▼



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職員稱蔡蘇淑賢全日需召開會議

記者尾隨蔡蘇淑賢進入後巷，蔡太發現之後，再轉身折返，跑回辦公室門口拍卡進門。記者在約5分鐘後按門聆，以門口對講機與職員對話，詢問蔡太會否回應事件；職員之後表示，蔡太全日都需召開會議，不便回應，未知開會到何時。

記者之後在門外再等候一段時間，再有職員前來表示，蔡太今日全日都需召開會議，未能回應獨立調查委員會的報告，如有查詢可先以電郵預約。