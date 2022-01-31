農曆新年｜團年飯菜式多藏4大飲食地雷　勾芡年菜拌飯如熱量炸彈

年節期間面對滿桌子的豐盛菜餚，雖然菜色豐富，但台灣聯青診所李珮誼營養師提醒，有些料理方式卻可能是地雷，常見的油炸、裹粉或勾芡，為了好下飯口味都偏重、油膩，若沒有小心控制，光是一攝取熱量就相當高。



加上跟家人打牌、閒聊、看電視之餘，免不了隨手抓起桌上零食就往嘴裡塞，一連幾天健康及體重自然也漸漸亮起紅燈。

年菜4大飲食地雷（按圖看清）

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年菜4大隱藏地雷大公開 避雷不讓體重飆升

過年飲食中，除了熱量需要注意之外，年節中還有以下常被忽略的4大地雷要注意，千萬別為了滿足口腹之慾，而引來健康狀況。

▸地雷1：勾芡年菜拌飯如熱量炸彈

過年圍爐的桌上常客，糖醋黃魚、佛跳牆、滷白菜等，為了增添湯的黏稠度，大多使用太白粉（生粉）、粟米粉、樹薯粉等澱粉加水來芶芡，而熱量地雷就是這些澱粉，為避免把多餘的熱量吃進去，建議民眾吃的時候，可以免去多餘的湯汁，甚至避免當成湯喝。

如果在家中開火，需勾芡的菜色可以把太白粉換成「洋車前子粉」，它是一種殼纖維粉含有膳食纖維，加入料理之中可使湯變得濃稠，喝下肚時不但可減少澱粉攝取，還能增加纖維，避免吃進過多的熱量。

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▸地雷2：動物油熱量相當可觀

年節大菜為了增加香氣不少婆婆媽媽會選擇豬油、雞油烹調，像是年節必吃的長年菜，為去除菜本身的澀口及苦味，烹調時會放入雞油燉煮，這時喝湯容易攝取過多熱量，建議以吃菜為主，或更改用油。年節烹煮時可盡量使用牛油果油、苦茶油等Omega-9這類好油，並且多以清蒸、涼拌取代油炸、油煎。

▸地雷3：零食點心鈉含量驚人

過年沒出門賴在家，嘴饞就打開零嘴吃，小心把高鈉吃進肚子裡！像是台灣年節必吃的烏魚子，許多為了吃起來方便做成一口吃的小包裝，單吃時鈉含量較高，建議可以跟清爽蘋果、水梨、青瓜做搭配。

此外，別把烏魚子當作為一道菜餚，盡量作為配角或可用來取代鹽巴等調味料使用，與其他食材一起料理，增添料理鹹香風味，比如說烏魚子炒飯、烏魚子醬等。常見的滷蹄膀、滷豬腳也容易有鈉超標的問題，留意每道料理的烹調方式，不要全部都用滷的，若圍爐、拜祭非得要吃豬腳，也可以考慮改買用烤的德國豬腳。

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▸地雷4：暢飲酒類、飲料成肥胖元凶

年節聚在一起多少會喝酒活絡氣氛，但酒熱量很高，喝多了容易造成腹部脂肪堆積，手上那杯不管是酒類、飲料，都有可能是造成肥胖的元兇。

圍爐吃飯時，建議選較健康的飲料，像是紅茶、綠茶、花茶（洛神花茶、蒲公英茶）、果醋飲都是不錯選擇，像是洛神花茶，不僅解膩、助消化且有益皮膚，若想喝汽水，也可用果醋加汽泡水來代替，不但好喝也更健康。

台灣李珮誼營養師提醒，年節聚餐提醒自己避開以上4大地雷，並遵守吃8分飽就好的原則，進食過程中細嚼慢嚥，健康吃、多運動，年後也不怕肚子多一層游泳圈啦！

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