心衰竭峰峰換心手術成功　父母感激器官捐贈者、醫護及集氣市民

在兒童醫院深切治療部留醫已逾半年、緊急求心的13歲峰峰，在虎年大年初一進行心臟移植手術，經過約十小時後，手術順利完成。父母在社交專頁帖文指，未來需要一段時間觀察峰峰與新心臟的磨合，並感謝捐贈者、醫護人員及為峰峰打氣的市民，「有你們，峰峰才能走到今日。」



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13歲的峰峰確診擴張性心肌病變，出現急性心衰竭，急需換心續命。（受訪者提供）

峰峰今早9時許進入手術室，父母晚上九時在社交專頁帖文交代，稱經過約十小時後，手術終於順利完成，未來需要一段時間觀察峰峰與新心臟的磨合。

他們藉此衷心感謝器官捐贈者及其家人，「明白係呢個時候係最傷痛嘅時間，多謝你們無私及大愛嘅決定，才能令峰峰有呢一個難得機會！」他們又感謝各醫護人員為峰峰打氣的人，「有你們，峰峰才能走到今日。」

香港兒童醫院發言人晚上表示，心臟科的十三歲男病人阿峰獲得遺體捐贈心臟，今日於該院接受心臟移植手術。手術歷時八個多小時，已順利完成。阿峰現時在兒童深切治療部接受緊密監察，目前情況大致穩定。

參與今次移植手術的團隊包括該院心胸外科、心臟科、麻醉及全期手術醫學科及病理學部等。另外，瑪麗醫院心胸外科、葛量洪醫院心臟內科，及器官捐贈聯絡主任亦提供了協調及支援。

活潑好動的峰峰因患擴張性心肌病，導致心臟衰竭，去年8月7日突現氣喘、發燒，胸口痛及咳嗽，翌日轉送東區醫院兒科病科，轉入深切治療部，同日轉送兒童醫院深切切療部接駁人工心肺機。其後病情未見好轉，左右心室衰竭，遂轉為安裝雙心室輔助器。9月初醫護曾嘗試為峰峰移除外置式右心室輔助器，但發現心臟沒法正常運作，其主診醫生當時指，峰峰需完全倚賴儀器維生，病情危殆，急需進行緊急心臟移植，否則不堪設想，呼籲公眾善心捐贈。



等待逾大半年，峰峰病情終迎來曙光。梁生及梁太今（1日）透露，醫院昨晚（1月31日）已覓得合適心臟供移植之用，峰峰今早9時許進入手術室，目前正進行手術，估計需時8至10小時完成。

「佢話我都唔放棄，爸爸媽媽你哋都唔好放棄我。」非常擔憂兒子病情的梁生及梁太聲淚俱下。 （余俊亮攝）