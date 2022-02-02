租務管制｜標準租約非強制　民間監察團體：有新租戶遭濫收水電費

劏房租務管制條例於上月22日生效，有民間監察團體今早在電台節目指，仍然有居民擔心，新法例保障不足會適得其反，例如令租戶「走法律罅」。

雖然新例生效，但由於並無強制業主採用標準租約，仍然有新合約的租戶被濫收水電；加上涉及法律層面的租務糾紛都需要由租戶自行訴諸法律行動處理，居民憂被趕走未必敢自行舉報情況，憂條例最終會形同虛設。



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民間監察政府推行租管陣線成員吳堃廉今早(2日)在電台節目時指，制訂租務管制對租戶而言是好事。不過，一段時間仍然有居民擔心，新法例保障不足會適得其反，例如令租戶在租務管制實施前加租，甚至「走法律罅」。

吳堃廉批評，現時法例中的標準租約並非強制使用，即使有租戶與業主成功商討在租務管制後方簽約，收到租約後仍發現被業主濫收水電，「冇用到標準租約，因為唔係強制。」

條例依賴居民自行舉報 憂最終如同虛設

新法例實施後，涉及法律層面的租務糾紛都需要由租戶自行訴諸法律行動處理，吳堃廉直指，「你租緊人哋單位，點違反（租務管制）都係啞口無言唔可以做咩，成功失敗都畀人趕走，令居民(陷入)膠著狀態」，憂條例最終會變成形同虛設。

吳又指，新法例實施後，整個處理程序仍沿用舊制，例如處理租務糾紛的差估署租務主任，需要在多區駐守，每星期只能抽數小時接見求助居民，變相令居民求助難。而政府新設的六隊社區租管服務隊，人手少但需要負責全港多區的調解及教育宣傳工作，「而家佢（政府）講緊嘅支援，唔係好切合到實際街坊情況。」他期望，政府可在檢討法例後制訂起始租金，以及多做解說，讓公眾及租戶了解條例有關罰則，提升阻嚇性。