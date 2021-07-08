租務管制｜陳帆：劏房業主以行動拒租客續租　可罰50萬及判囚一年

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-07-08 11:43

運輸及房屋局落實劏房租務管制措施，相關草案將於星期五( 9日）刊憲，本月14日在立法會首讀，若本年度通過修例，最快年底或明年初實施。運輸及房屋局局長陳帆今早（8日）在港台節目《千禧年代》中表示，條例建議訂立兩年租約，業主期間不可加租，兩年後租客有權續租兩年，如業主未有於首份兩年合約完結前提出續租繳約，租戶可按原有條款繼續租用單位。 陳帆稱，如果業主以鎖房門等行動，令租戶不能繼續使用單位，初犯者最高罰款50萬元及監禁12個月，再犯者最高罰款100萬元及監禁3年，強調必需要嚴肅處理。

陳帆稱，如果業主以鎖房門等行動，令租戶不能繼續使用單位，初犯者最高罰款50萬元及監禁12個月，再犯者最高罰款100萬元及監禁3年，強調必需要嚴肅處理。（資料圖片/盧翊銘攝）

陳帆指，若業主為趕走租客，不維修單位內的設備，甚或截斷單位的水電供應，屬侵擾行為，將沿用同一罰則。陳帆強調在收費方面，業主只能收取租金，分攤公共費用，租客因某種情況破壞作賠償外，不可收取其他費用。

被問到若業主在租約列明維修費用由租客承擔，是否代表有關費用毋須由業主支付？陳帆指，維修費用基本上應由業主負責，認為有關費用應包括在租金內。

對於有報道指，有業主研究在訂立首份租約時，先將租金大幅提高於市價水平，再向租客提供「回贈」，並以按年遞減「回贈」優惠，變相加租。陳帆呼籲劏房市民千萬不要簽署這些「不平等條例」，強調有關做法在法理上未必違規，但已屬虛假陳述，同時涉及口頭「回贈」的承諾，若最終要上法庭，在舉證方面會有困難。