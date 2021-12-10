玩具大王子蔡加讚獲出任港大校董　青年聯會主席譚鎮國同獲委任

政府今日（10日）刊憲，公布香港大學校董會人事任命，除了恒基兆業執董馮孝忠再度被委任，另有8人為新委任港大校董，九人任期三年，由下周日（12日）起生效。

新委任包括香港政協青年聯會主席兼東華三院董事局主席譚鎮國，以及恒隆集團副董事長陳文博，二人均是選舉改制後的選委。

而「玩具大王」蔡志明的兒子蔡加讚，曾在人民銀行任職的招商銀行前行長馬蔚華、南豐集團行政總裁張世成、「一丹獎」創始人陳一丹、本港建築界名人譚麥美燕，以及香港總商會主席夏雅朗，均是新委任校董。

港大校董會由大學成員和校外人士組成，屬港大最大的監督及立法機關，有增補、廢除及修訂規程的權力，但實際上港大校委會才是管治港大的機構，主管大學財務、人力資源及大學未來規劃。



「玩具大王」蔡志明之子蔡加讚，獲政府委任為港大校董。（資料圖片）

新校董譚鎮國、陳文博均是選委

政府刊憲，按《香港大學條例》委任港大校董。除了續任的恒基兆業執董馮孝忠，其餘八人均為新委任校董。九人任期均為三年，本月12日起生效。

八人中，有兩人是選舉改制後的新選委，包括東華三院董事局主席譚鎮國，他身兼香港政協青年聯會主席及新社聯常務副理事長。另一名新校董是恒隆集團副董事長陳文博，他亦是選委之一，曾任科技大學商學院顧問委員會成員、中文大學晨興書院院監會成員及地產建設商會執行委員會委員。

政府刊憲，公布香港大學校董人事任命，除了恒基兆業執董馮孝忠再度被委任，另有8人為新委任港大校董，九人任期三年，均在周日（12日）生效。

騰訊主要創始人陳一丹獲委任加入

此外，內地金融業名人馬蔚華亦成為港大新校董，他曾任中國人民銀行辦公廳副主任及招商銀行行長，現任國家科技成果轉化引導基金理事長，有報道指他在北京大學及清華大學任兼職教授，而在兩間大學網頁亦見其簡介。

餘下四名新校董中，包括教育國際獎「一丹獎」創辦人陳一丹，他是騰訊主要創始人之一；已故資深馬主譚榮芬妻子譚麥美燕，她曾向港大工程學院「創科學院」獲捐贈2,000萬元。

東華三院主席譚鎮國，被香港政府委任為港大校董，任期三年，2021年12月12日生效。

南豐集團主席子張世成亦任校董

全國政協委員蔡加讚亦屬是次被委任新校董，他是「玩具大王」蔡志明的兒子。張世成則是南豐集團榮譽主席陳慧慧長子，為該集團創始人、香港紡織大王陳廷驊的外孫。

香港總商會主席夏雅朗，被港府委任為港大新校董。﹙資料圖片﹚

至於香港總商會主席夏雅朗，本身是私營跨國企業「夏利里拉酒店」的董事主席及行政總裁，他畢業於英國赫爾大學，獲法律及政治榮譽學士學位，以及政治哲學博士學位，曾發表近代社會政治思想的文章。他在2006年2016年間出任科技大學委任顧問委員；以及曾任港大委任顧問委員，於2015年獲頒授港大院士。