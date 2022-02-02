77歲倉鼠群組居豪苑長期病婦無打針　入院8天轉危殆　第五波首宗

早前確診居於黃大仙豪苑一座，涉倉鼠群組的77歲老婦（病人編號︰#13400）感染Delta變種。醫管局指，涉事女患者上月24日確診入住瑪麗醫院治療期間，近日病情轉為危殆。今次亦是本港第五波疫情爆發以來，首宗病情危殆個案。

醫管局今(2日)交代病人情況，指該確診老婦屬長期病患，本身患有糖尿病、高血脂，無任何接種新冠疫苗記錄。至於其他留醫病人則病情穩定。



▼1月24日，黃大仙豪苑一座E單位居民撤離檢疫▼



+ 5

病人患糖尿病、高血脂 目前肺功能較差

涉事病情危殆的77歲女患者（#13400），居於早前爆疫的黃大仙豪苑一座，1月確診Delta病毒後，於1月24日送往瑪麗醫院留醫，其後情況轉差。昨日（1日）需轉往深切治療部病房接受治療，病情危殆。

醫院管理局總行政經理劉家獻指，涉事病人屬長期病患，患有糖尿病、高血脂，亦無任何打針記錄。劉呼籲市民應盡快打針，可減嚴重併發症。

劉家獻續，涉事女患者目前已轉入深切治療部病房，醫院正提供支援治療，如心肺功能較差的，「畀啲時間，慢慢好番支援佢。」

劉家獻解釋，病人如屬糖尿病、高血脂等一般長期病患，不是特別的長期病患，醫院都會向病人解釋，可以接種疫苗。他呼籲市民都要打針，特別是年紀大的長者。外國有本身多於一種長期病患的年長患者，感染新冠病毒後，出現併發症或死亡機會，較無長期病或較年輕人高，希望所有人快打針。目前有本港疫情有不同傳播鏈，風險很大，接種疫苗後，萬一感染可減死亡或併發症機會。

▼1月24日，黃大仙豪苑一座E單位爆垂直播毒▼



+ 2

▼1.18漁護署人員在銅鑼灣Little Boss銷毀動物▼

