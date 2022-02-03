疫情｜新巴筲箕灣巴士總站有站長確診　站長室圍封消毒

筲箕灣巴士總站有新巴站長確診，新巴城巴已即時安排相關站長室消毒及通知相關同事檢測。網上圖片顯示，涉事車站近18X候車處的站長室，已被紅白膠帶圍起。
新世界第一巴士公司職工會指，收到通知有前線同事確診。新巴城巴確認，有車站站長確診，已即時安排相關站長室消毒及通知相關同事前往檢測。有網民上載一張涉事巴士總站站長室被圍封的照片，現場為18X在筲箕灣巴士總站旁的站長室。
翻查資料，新巴有11條巴士線，途經或以筲箕灣巴士站作為總站，包括2、9、720等組合路線，主要來往港島區內。
筲箕灣巴士總站另有九巴站長室及九巴員工休息室，與新巴站長室相差4至7個車坑。按新巴招聘廣告，站長職責為管理及監察各巴士站日常運作，包括維持行車班次、乘客秩序及處理客務諮詢等。
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