馬灣污水樣本呈陽性　珀麗灣、珀林路花園一帶居民要強制檢測

本港新冠肺炎疫情嚴峻，政府今日（3日）公布，環保署與渠務署連同香港大學跨學科團隊近日在馬灣檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。當局將珀麗灣、珀林路花園一帶納入強制檢測公告，要求曾身處在以上地方的人士接受核酸檢測。

另外，民政事務總署將會陸續向上述地區，以及大嶼山愉景灣的住戶和清潔員工、物業管理員工派發快速測試套裝，供自行檢測。不過當局強調，以快速測試套裝進行的檢測不能替代強制檢測。



珀麗灣12座今錄一宗源頭不明個案

當局表示，因應在馬灣的污水檢測到呈陽性的結果，政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》，要求於指定期間曾身處污水監測區域離島4A，即馬灣珀麗灣、珀林路花園一帶的人士，要接受核酸檢測。

根據衞生署衞生防護中心今日公布資料，馬灣珀麗灣12座今日新增一宗源頭不明確診個案。

當局表示，因應在馬灣的污水檢測到呈陽性的結果，曾馬灣珀麗灣、珀林路花園一帶的人士，要接受核酸檢測。（政府新聞網圖片）

▼2月3日不明源頭確診者居住大廈▼



當局向愉景灣的住戶、清潔員工、物管員工派快速測試套裝

當局表示，為跟進在馬灣及愉景灣的污水檢測呈陽性的結果，民政事務總署將會陸續向馬灣珀麗灣、珀林路花園一帶，以及大嶼山愉景灣的住戶、清潔員工、物業管理員工派發快速測試套裝，供他們自行檢測。

當局又稱，如市民快速測試檢測結果呈陽性，應盡快到急症室求診，以及早獲得適切診斷和治療，並應盡量留在家中，避免外出令病毒在社區擴散。政府強調，以快速測試套裝進行的檢測不能替代強制檢測。巿民如對身體狀況有懷疑、曾到訪疫情爆發的地方或曾接觸患者等，應盡快到檢測中心接受檢測。

▼2月3日年初三 大批沙田居民做檢測▼



+ 1

▼2月3日年初三「赤口」 沙田及大圍居民做檢測▼

