強制檢測｜增49處　銅鑼灣H&M上榜　疑有員工確診過年前後連返9日

本港年初三（3日）新增142宗新冠肺炎確診個案，33宗源頭不明，刷新第五波疫情新高。政府今日凌晨（4日）將49個指明地方納入強制檢測公告，其中48個與19宗本地個案、20宗與早前個案有關的個案，以及一宗初步陽性檢測個案有關。

上榜地點有27個屬住宅或商住樓宇，20個為食肆，其餘一個為銅鑼灣恆隆中心H&M。

以地區計算，上榜地點以沙田區佔最多，共有10個，其餘分散於全港各區，包括沙田第一城譚仔三哥、沙田廣場及九龍灣淘大商場太興和荃新天地羅麥記等。



▼2月3日強制檢測名單▼



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沙田區湧現多宗源頭不明個案，顯示該區或有隱藏傳播鏈，多個處所被納入檢測，包括馬鞍山欣安邨欣悅樓、大圍美松苑興松閣、沙田富豪花園麗人閣，以及沙田廣場太興和置富第一城譚仔三哥米線等。疫情嚴重的黃大仙區亦有鳴鳳街永華樓、環鳳街興龍樓和慈雲山慈正邨正遠樓等地點上榜。

不少須強檢的地方有很多同時在確診者居住大廈名單上，包括上水太平邨平易樓、荃灣愉景新城7座、黃大仙翠竹花園14座、粉嶺綠悠軒4座、北角維港頌7座和鴨脷洲海怡半島御柳居等。

▼2月3日確診者居住大廈▼



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灣仔檀島咖啡餅店等20食肆需強測

名單上的食肆亦遍佈全港各區，總共20間，如沙田禾輋邨明記海鮮大排檔、深水埗汝州街九龍餐室、灣仔軒尼詩道檀島咖啡餅店和荃新天地羅麥記等；到元朗廣場潮館、錦綉花園新明苑園林海鮮酒家需檢測的日子分別為4日及5日，涉早茶至午餐時段。

銅鑼灣恒隆中心H&M疑有員工確診，也被列入強檢名單，任何曾於1月24日至2月1日年初一上午7時至下午4時身處該處的人士都要接受檢測。

銅鑼灣恒隆中心H&M納入強制檢測名單，日子為1月24日至年初一（2月1）共9日，每日早上7時厔下午4時期間曾到訪人士，均需檢測。（資料圖片)

馬灣污水樣本呈陽性 珀麗灣及珀林路花園一帶居民要強檢

另外，因應在馬灣珀麗灣及珀林路花園一帶採集到檢測呈陽性的污水樣本，該區指明範圍內的全部大廈或構築物（沒有任何住宅用途的大廈或構築物除外）均被納入強制檢測公告。

當局表示，因應在馬灣的污水檢測到呈陽性的結果，曾馬灣珀麗灣、珀林路花園一帶的人士，要接受核酸檢測。（政府新聞網圖片）

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至1月30日)▼



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社區檢測中心今日餘額不多於3000個

政府今日會於華貴邨華賢樓、珀麗灣珀麗路、珀林路花園及沙田大會堂廣場增設流動採樣站，而位於鰂魚涌社區會堂停車場、小西灣社區會堂及牛頭角公園的流動採樣站會繼續運作，為須接受強制檢測的人士提供免費服務。

截至昨日下午6時，社區檢測中心於今日（4日）尚餘約3,000個預約名額，未來一周及兩周分別尚餘約58%及約78%預約名額。