邱騰華：不做好防疫打擊經濟　會爭取適時放寬防疫措施

不少國家採取「與病毒共存」的防疫策略，本港則繼續以「動態清零」為目標，市場擔心，會令外資企業對來港經商卻步。

商務及經濟發展局局長邱騰華接受電台訪問時表示，防疫與經貿政策是二合為一，「因為如果唔能夠做到有效防疫安排，打擊各個行業都受苦」，縱然各地防疫措施不一，「最終目的都係保障市民健康。」他指，未來會繼續與各商會聯絡，爭取適時放寬防疫政策。



商務及經濟發展局局長邱騰華。（資料圖片）

邱騰華接受商業電台訪問時表示，「因為如果唔能夠做到有效防疫安排，打擊各個行業都受苦，所以每個國家地方縱然有唔同防疫安排，最終目的都係保障市民健康，同維持整個城市係安全、宜居、健康嘅城市。」

他續指，會繼續與各個商會聯絡，爭取適時放寬防疫政策。雖然近日有商會向他表示，出入境限制帶來不便，但在港盈利創新高，可反映外商正逐步克服困難。

港吸引力不減 邱︰歡迎任何人來港經商

2021年母公司在海外及內地的駐港公司數目創新高，邱騰華直言，數據證明了本港吸引力不減。雖然美國公司駐港總部數字為18年來最少，他認為，疫情下企業會按自身情況調配人手，加上中美仍互相實行懲罰性關稅，必然影響兩地貿易。邱強調，從來歡迎任何人來港經商。

旅遊代理轉型 日後或可藉本地遊吸引海外旅客

全球各地嚴格的出入境限制令旅遊業受挫，邱騰華指出，過去兩年疫情下，倒閉的旅行代理商不算多，不少旅遊代理選擇轉型，例如改為舉辦優質本地遊。他認為，若本地旅遊類別增加，可增強吸引力，除市民能受惠，日後亦可藉此吸引海外旅客。他展望新一年，疫情可趨向穩定，經貿環境「穩中有望」。

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