黃大仙祠重開　求籤區現人龍　善信戴雙口罩︰黃叔叔希望大家安全

今年因應疫情，黃大仙祠於正月初一至初三暫停開放，不少善信到今日年初四（4日）「立春」才能到場上香。

今早在黃大仙祠輪候入場人流較以往少，由於入內必須掃「安心出行」二維碼，在掃碼位置一度有較多人聚集情況。近日沙田區有疫情爆發，有到黃大仙參拜的沙田居民今日戴雙重口罩出門，直言「黃叔叔會希望大家安全。」



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黃大仙祠今日年初四重開，但到場參拜上香人流較以往少，祠內求籤區劃分為多個空間，供善信求籤，為免人群聚集，惟一度出現人龍。有職員指，預計要等待30分鐘才能進內求籤。

沙田居民戴雙重口罩入場參拜

居於沙田區的雷太太，過去10多年都會到黃大仙祠參拜，以往都是於年初一到黃大仙，但今年因疫情爆發，需等到今日初四才能到場。她表示「等得好心急」，但認為「黃叔叔（黃大仙）都會希望大家安全喺屋企」，她今天亦配戴雙重口罩到場，直言「擔心（疫情），保護好自己」。

居於沙田的雷太太戴上雙重口罩，直言「黃叔叔會希望大家安全」。（黃寶瑩攝）

港大內地生周小姐今年是首次到黃大仙祠參拜，她說，希望祈求學業進步、身體健康。她表示，不太擔心人流多，增加感染風險，認為「自己的防護措施做得好就可以，例如疫苗有打、核酸（檢測）有做、口罩戴好、安心出行有掃，我覺得還可以。」她指，留港過年是一個很好的體驗。

市民蕭太太︰嚟拜下 都求個安心

居於荃灣的蕭先生與媽媽一同到黃大仙祠參拜。蕭指，今天到場打算求姻緣，希望與拍拖中的對象戀情穩定，也希望「香港快啲好，疫情快啲過。」他表示，到場前都有擔心最新疫情爆發情況，但認為最重要是自己做好保護措施，「做好自己，如果都係中嘅，都冇辦法。」

蕭媽媽則指，過去數年都會與兒子一同到黃大仙祠參拜，「就算疫情係嚴峻，咁我哋都係嚟拜下，都求個安心，即係大家都希望身體健康，疫情快啲走。」

2月4日，黃大仙祠於年初四重開

